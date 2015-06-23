search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 21:22
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.06.2015 10:18

Ο Πολ Μέισον, ο Γιώργος Κυρίτσης και η δραχμή…

23.06.2015 10:18
Πολ Μέισον: Το ελληνικό δημοψήφισμα ανάγκασε τους Ευρωπαίους να συζητήσουν για το χρέος - Media
Ένα απίστευτο tweet έκανε ο γνωστός δημοσιογράφος του Channel 4 Πολ Μέισον

 

Ένα απίστευτο tweet έκανε ο γνωστός δημοσιογράφος του Channel 4 Πολ Μέισον

Ο δημοσιογράφος του Channel 4, όπως ανακοίνωσε στο λογαριασμό του στο Twitter, χθες βρέθηκε με τον βετεράνο δημοσιογράφο της εφημερίδας ΑΥΓΗ Γιώργο Κυρίτση.

Στη διάρκεια της συνέντευξης ο Έλληνας δημοσιογράφος έδειξε στον Πολ Μέισον την «εναλλακτική» λύση για την έξοδο της χώρας από το ευρώ. Δραχμές με την φωτογραφία του ίδιου τυπωμένη στα χαρτονομίσματα! 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eurovsision
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Αποκαλύφθηκε σε ποιον ημιτελικό θα εμφανιστεί η Ελλάδα – Με ποιες άλλες χώρες θα διαγωνιστεί

xioni alisides 54- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πού χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες λόγω παγετού

charlie hebdo
MEDIA

Μήνυση στο Charlie Hebdo για σκίτσο που σατίριζε την τραγωδία του Κραν Μοντανά

KARYSTIANOU NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών ζητά και επίσημα από την Καρυστιανού να παραιτηθεί

alain orsoni
ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεσαν τον πρώην αυτονομιστή ηγέτη της Κορσικής στην κηδεία της μητέρας του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

papaligoura
LIFESTYLE

Λένα Παπαληγούρα: «Έχω νιώσει άβολα – Με ρωτούσαν συνέχεια για τη δουλειά του πατέρα μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 21:22
eurovsision
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Αποκαλύφθηκε σε ποιον ημιτελικό θα εμφανιστεί η Ελλάδα – Με ποιες άλλες χώρες θα διαγωνιστεί

xioni alisides 54- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πού χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες λόγω παγετού

charlie hebdo
MEDIA

Μήνυση στο Charlie Hebdo για σκίτσο που σατίριζε την τραγωδία του Κραν Μοντανά

1 / 3