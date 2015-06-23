Ο Πολ Μέισον, ο Γιώργος Κυρίτσης και η δραχμή…

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένα απίστευτο tweet έκανε ο γνωστός δημοσιογράφος του Channel 4 Πολ Μέισον
Ο δημοσιογράφος του Channel 4, όπως ανακοίνωσε στο λογαριασμό του στο Twitter, χθες βρέθηκε με τον βετεράνο δημοσιογράφο της εφημερίδας ΑΥΓΗ Γιώργο Κυρίτση.
Στη διάρκεια της συνέντευξης ο Έλληνας δημοσιογράφος έδειξε στον Πολ Μέισον την «εναλλακτική» λύση για την έξοδο της χώρας από το ευρώ. Δραχμές με την φωτογραφία του ίδιου τυπωμένη στα χαρτονομίσματα!
I interviewed Giorgos Kiritsis, veteran editor of #Avgi last night. He has his own (ironic) drachma note (50k!) pic.twitter.com/RxqOCesW1S
— Paul Mason (@paulmasonnews) June 23, 2015
