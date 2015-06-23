Τελικά το KFC σερβίρει αρουραίους; (Photos+Video)

Χαμός έγινε στα social media τις τελευταίες ημέρες, μετά το post ενός Αμερικανού που ισχυριζόταν ότι σε ένα από τα καταστήματα της αλυσίδας KFC στο Λος Άντζελες του σέρβιραν… αρουραίο.

Το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις και ο Nτεβοράιζ Ντίξον κάλεσε, μέσω social media, τον κόσμο να μποϊκοτάρει τη συγκεκριμένη αλυσίδα, κινούμενος και δικαστικά.

Η KFC αντέδρασε άμεσα ζητώντας να ελεγχθεί το συγκεκριμένο «δείγμα» και στη συνέχεια ανακοινώθηκε από ανεξάρτητο εργαστήριο ότι επρόκειτο πραγματικά για κοτόπουλο.

Η εταιρεία ζητάει τώρα τη δημόσια συγγνώμη του Ντίξον.

Πάντως, είναι η πολλοστή φορά που η συγκεκριμένη αλυσίδα δέχεται παράπονα για το προϊόν της και πολλοί χρήστες των social media αμφισβητούν την «ανεξαρτησία» του εργαστηρίου που εξέτασε το επίμαχο δείγμα.