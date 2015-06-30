Τα αναψυκτικά με ζάχαρη σκοτώνουν 184.000 άτομα το χρόνο!

Τα σακχαρούχα αναψυκτικά και άλλα ποτά μπορεί να προκαλούν 184.000 θανάτους ενηλίκων παγκοσμίως κάθε χρόνο, εκτιμά μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα. Οι θάνατοι αυτοί αφορούν κυρίως τον διαβήτη, τις καρδιοπάθειες και τους καρκίνους που σχετίζονται άμεσα με τη συχνή κατανάλωση τέτοιων ροφημάτων με ζάχαρη (κοινών αναψυκτικών, ενεργειακών-αθλητικών ποτών, παγωμένου τσαγιού, φρουτοχυμών κ.α.).

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Νταρίους Μοζαφαριάν του Πανεπιστημίου Ταφτς της Μασαχουσέτης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό “Circulation”, μελέτησαν (μετα-ανάλυση) στοιχεία για συνολικά 612.000 άτομα σε 51 χώρες.

Οι επιστήμονες εκτίμησαν ότι τα ροφήματα με ζάχαρη μπορούν να προκαλέσουν περίπου όσους θανάτους προκαλεί και η γρίπη μέσα σε ένα έτος. Από τους 184.000 θανάτους, οι περισσότεροι (133.000) αποδίδονται στον διαβήτη τύπου 2 και οι υπόλοιποι σε καρδιαγγειακά προβλήματα (45.000) και σε καρκίνους (6.000).

«Θα έπρεπε να αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα η μείωση ή εξαφάνιση των ποτών με ζάχαρη από τη διατροφή μας» δήλωσε ο Μοζαφαριάν. Όπως είπε, αυτά τα ροφήματα οδηγούν σε παχυσαρκία και αυτή, με τη σειρά της, ευθύνεται για τα σοβαρά και εν δυνάμει θανατηφόρα χρόνια προβλήματα υγείας, όπως ο διαβήτης, η καρδιοπάθεια και ο καρκίνος.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι ασθένειες που σχετίζονται με την παχυσαρκία, προκαλούν πάνω από 17 εκατομμύρια θανάτους ετησίως. Ένα μέρος από αυτούς σχετίζεται με τα ποτά που περιέχουν ζάχαρη. Το Μεξικό φαίνεται να είναι η χώρα με τους περισσότερους θανάτους εξαιτίας τέτοιων γλυκών ροφημάτων, ενώ η Ιαπωνία η χώρα με τους λιγότερους.

Πάντως, εκ των πραγμάτων, μια μελέτη όπως αυτή, δεν μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει σχέση αιτίου-αποτελέσματος ανάμεσα στα ποτά με ζάχαρη και στην πρόκληση θανάτων. Μπορεί μόνο να διαπιστώσει μια στατιστική συσχέτιση, κάτι που φροντίζει να αναδεικνύει η βιομηχανία ποτών-αναψυκτικών.