Ντελόρ προς Ευρωπαίους ηγέτες: Κάντε ό,τι μπορείτε για να σωθεί η Ελλάδα

Ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν και πρώην υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας επί Φρανσουά Μιτεράν, Ζακ Ντελόρ, απευθύνει με άρθρο του στη γαλλική εφημερίδα «Le Monde» έκκληση στους Ευρωπαίους ηγέτες να κάνουν ό,τι μπορούν για να σωθεί η Ελλάδα

Ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν και πρώην υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας επί Φρανσουά Μιτεράν, Ζακ Ντελόρ, απευθύνει με άρθρο του στη γαλλική εφημερίδα «Le Monde» έκκληση στους Ευρωπαίους ηγέτες να κάνουν ό,τι μπορούν για να σωθεί η Ελλάδα

Ο κ. Ντελόρ τόνισε ότι, στα πλαίσια της προσπάθειας σωτηρίας, θα πρέπει να περιληφθεί και εξέταση του «βάρους χρέους» που έχει φορτωθεί η χώρα και μάλιστα αυτό να γίνει χωρίς καθυστέρηση.

Στο άρθρο του – το οποίο συνυπογράφουν ο πρώην επικεφαλής του ΠΟΕ και πρώην Επίτροπος Πασκάλ Λαμί καθώς και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ζαν Ντελόρ- ο κ. Ντελόρ υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα χρειάζεται:

1. Οικονομική βοήθεια προκειμένου να βελτιωθεί η βραχυπρόθεσμη φερεγγυότητα

2. Να δοθεί βοήθεια μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ώστε η οικονομία της χώρας να επιστρέψει σε ρυθμό ανάπτυξης