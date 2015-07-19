Ζακ Ντελόρ: Ακυβέρνητη σήμερα η ευρωζώνη, χρειάζεται εξ’αρχής οικοδόμηση

Κλείνει σήμερα τα 90 του χρόνια ο Ζακ Ντελόρ, πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1985-1994), που οι Γάλλοι σήμερα θεωρούν ως «τον σοφό οραματιστή» της Ευρώπης.

Με νοσταλγία, για το πως θα είχε εξελιχθεί σήμερα η Ευρώπη, «εάν είχε εισακουσθεί» κατά την υιοθέτηση του ευρώ, πολλές είναι οι προσωπικότητες που τιμούν σήμερα « τον ζωντανό θρύλο της Ευρώπης».

Από καιρό ο Ζακ Ντελόρ, είχε προειδοποιήσει ότι «η Ευρώπη κλυδωνίζεται ανάμεσα στην επιβίωση και στην παρακμή» θυμίζει η εφημερίδα JDD .

‘Αλλωστε από την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος είχε επισημάνει την ανάγκη στήριξής του πάνω σε δύο πυλώνες : τον οικονομικό και τον νομισματικό. Μόνο έτσι θα είχε κατορθώσει να προχωρήσει ισορροπημένα η ευρωζώνη.

Από το 1997 εξηγούσε, ότι ήταν απαραίτητο ένα σύμφωνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών, παράλληλα με τα δημοσιονομικά και νομισματικά δεδομένα. «Κάνεις δεν τον άκουσε» σημειώνει το δημοσίευμα.

Σήμερα, ο Ζακ Ντελόρ, μέσα από την εμπειρία των 90 του χρόνων δηλώνει : « αυτό το σύστημα σήμερα (της ευρωζώνης), είναι μη κυβερνήσιμο ( δεν μπορεί να κυβερνηθεί) και δεν μπορεί να διαρκέσει άλλο. Θα πρέπει να οικοδομηθεί εκ νέου η Οικονομική και Νομισματική Ένωση».

Αναφορικά με την ελληνική κρίση, ο Ζακ Ντελόρ επισημαίνει στα λατινικά την έλλειψη αλληλεγγύης :

«Αυτή η κρίση λέει πολλά για την έλλειψη «affectio societatis » (κοινωνικής στοργής), στην Ευρώπη του σήμερα».

« Για την ώρα, αποφεύχθηκε το χειρότερο, προσθέτει. Η Ευρώπη όμως δεν είναι πλέον μια ηθική εξουσία. Πρέπει να αποκαταστήσουμε την ηθική δύναμη που αποτέλεσε τη δύναμη της Ευρώπης σε άλλες περιόδους, όπως σε αυτήν της πτώσης του τείχους του Βερολίνου» τονίζει.

Ανάμεσα στις προσωπικότητες που τιμούν σήμερα τον Ζακ Ντελόρ, μέσα από το εξασέλιδο αφιέρωμα της JDD, είναι και ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ.

« Ο Ζακ Ντελόρ τιμήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (τέλη Ιουνίου) ως επίτιμος πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρόκειται για έναν επιπλέον τίτλο, για μια καριέρα που έχει επανειλημμένα χαιρετισθεί. Είναι η αναγνώριση για ένα λειτούργημα ( αποστολή), για μια πορεία, για μια ζωή ολοκληρωτικά αφιερωμένη στην Ευρώπη» γράφει ο Φρανσουά Ολάντ.

Ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκει την ευκαιρία να προβάλλει εκ νέου την πρότασή του για «περισσότερη Ευρώπη» ως μοναδική λύση στην τωρινή κρίση της ευρωζώνης.

Μιλάει για «μια ενισχυμένη οργάνωση ορισμένων χωρών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν την εμπροσθοφυλακή της ευρωζώνης». Και πιο συγκεκριμένα τη δημιουργία μιας κυβέρνησης της ευρωζώνης και με ένα κοινοβούλιο στο οποίο να συμμετέχουν βουλευτές από τα εθνικά κοινοβούλια.

Την πρόταση αυτή, την οποία για πρώτη φορά ανέφερε κατά την συνέντευξή του στις 14 Ιουλίου (εθνική εορτή) επεξεργάζεται ήδη το προεδρικό περιβάλλον. Όπως όμως ο ίδιος ο πρόεδρος έχει αναφέρει, η οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση θα γίνει σε συνεργασία με τη Γερμανία.