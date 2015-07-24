search
24.07.2015 07:01

Βαρουφάκης: Και για τη δολοφονία του Καποδίστρια θα με κατηγορήσουν (Video)

Για το Ναι που ψήφισε στην τελευταία ψηφοφορία, για το εναλλακτικό νόμισμα, το Grexit και για τις μηνύσεις που του έχουν κάνει μίλησε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

 

Για το “Ναι” που ψήφισε στην τελευταία ψηφοφορία, για το εναλλακτικό νόμισμα, το Grexit και για τις μηνύσεις που του έχουν κάνει μίλησε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Μπορεί τα δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για σχέδιο έκδοσης εναλλακτικού νομίσματος σε περίπτωση Grexit και χρεοκοπίας, όμως ο Γιάνης Βαρουφάκης ισχυρίζεται πως ποτέ δεν είχε στο μυαλό του έξοδο της χώρας από το ευρώ.

Σε δηλώσεις του στο Star ο πρώην υπουργός Οικονομικών αναφέρει πως έχει χάσει «αριστερές» φιλίες εξαιτίας αυτής του της πεποίθησης.

«Έχω χάσει πολλούς φίλους στην αριστερά γιατί πάντα ήμουν κατά του Grexit. Τα IOU’s ήταν ένα σχέδιο για το πως να μην πάμε στην δραχμή», ανέφερε ο κ. Βαρουφάκης.

 

«Αυτό που μπορεί να γίνει στην Ελλάδα είναι αυτό που μπορεί να γίνει σε ολόκληρη την ευρωζώνη. Να γίνει μία λελογισμένη αναδιάρθρωση του χρέους», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά στη μεταστροφή του στην τελευταία ψηφοφορία της Ολομέλειας είπε: «Έχοντας ήδη καταψηφίσει όλη αυτή την αποτρόπαια συμφωνία την προηγούμενη Τετάρτη, μου παρουσιάστηκαν δύο ψευτο-μεταρρυθμίσεις που τις είχα προτείνει σε λίγο διαφορετικές συνθήκες. Δεν θα μπορούσα να πω όχι σε αυτό που είχα προτείνει. Τότε θα ήταν ένα «Όχι» στον Αλέξη Τσίπρα. Κάτι που δεν έχω σκοπό να κάνω».

Ερωτηθείς σχετικά με τις κατηγορίες που εκτοξεύονται εναντίον του και για την μήνυση του Απόστολου Γκλέτσου, απάντησε: «Και για τη δολοφονία του Καποδίστρια θα αρχίσουν να με κατηγορούν».

