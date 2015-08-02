search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 13:58
02.08.2015 15:37

Ζιμπάμπουε: Και δεύτερος Αμερικανός φέρεται να σκότωσε λιοντάρι τον Απρίλιο

Ένας άλλος Αμερικανός κυνηγός τροπαίων φέρεται να κυνήγησε χωρίς άδεια ένα λιοντάρι τον Απρίλιο στη Ζιμπάμπουε, ενώ ο διοργανωτής του σαφάρι στο οποίο είχε συμμετάσχει ανακρίνεται από την αστυνομία, ανακοίνωσε η κυβέρνηση και η υπηρεσία διαχείρισης εθνικών πάρκων της χώρας.

 

Η σύλληψη του Χέντμαν Σιμπάντα, ιδιοκτήτη του πρακτορείου Nyala Safaris, ανακοινώθηκε το Σάββατο. «Έκτοτε έχει αποδειχθεί ότι ένας πελάτης του ήταν ένας άλλος Αμερικανός που ήρθε στη Ζιμπάμπουε τον Απρίλιο», αναφέρει μια ανακοίνωση της κυβέρνησης της χώρας.

Εξάλλου μια εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης εθνικών πάρκων της χώρας επιβεβαίωσε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πρόκειται για κυνήγι λιονταριού.

«Η υπόθεση του Χέντμαν Σιμπάντα συνδέεται με ένα λιοντάρι που σκοτώθηκε από αυτόν τον άλλο Αμερικανό», διευκρίνισε η Κάρολιν Γουασάγια-Μόγιο.

«Ο Σιμπάντα βοηθά την αστυνομία στην έρευνά της», σημείωσε η κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε, δίνοντας στη δημοσιότητα και το όνομα του Αμερικανού κυνηγού που φέρεται να ευθύνεται για τον θάνατο του λιονταριού. Πρόκειται για τον Γιαν Σίσμαρ Σίσκι από την Πενσιλβάνια.

Η κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε ζήτησε να διεξαχθεί «μια τεράστια έρευνα σε όλη τη βιομηχανία» του κυνηγιού μετά το σκάνδαλο που προκλήθηκε με τον θάνατο ενός γηραιού λιονταριού, του Σέσιλ.

Ο Σέσιλ, ο οποίος ήταν μια ατραξιόν του εθνικού πάρκου Χουάνγκε και φορούσε κολάρο με πομπό στο πλαίσιο επιστημονικών ερευνών, φέρεται ότι δελεάστηκε με δολώματα μέσα στη νύκτα για να βγει έξω από το καταφύγιο και παρακολουθούνταν επί 40 ώρες αφότου τραυματίσθηκε με βέλος, σύμφωνα με μια μη κυβερνητική οργάνωση της Ζιμπάμπουε.

Αμέσως ανακοινώθηκαν περιορισμοί στο κυνήγι μεγάλων ζώων (λιονταριών, ελεφάντων και λεοπαρδάλεων), το οποίο πλέον απαγορεύεται κοντά στο εθνικό πάρκο Χουάνγκε.

Η κυβέρνηση διευκρίνισε σήμερα ότι οι κυνηγοί που βρίσκονται ήδη στο πεδίο πρέπει να αναχωρήσουν αμέσως και ανακοίνωσε τη σύγκληση την Τρίτη ενός έκτακτου συμβουλίου ειδικών του χώρου και οργανώσεων προστασίας του περιβάλλοντος.

Επίσης έχει γίνει έκκληση για δωρεές ώστε να συγκεντρωθούν πόροι για το ταμείο που θα βοηθήσει τα εθνικά πάρκα της Ζιμπάμπουε σε αυτή τη μεγάλη έρευνα.

