Σάλος στο χώρο της μόδας: Η Τζέιν Μπίρκιν δε θέλει σχέση με την διάσημη τσάντα που φέρει το όνομα της (Photos)

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Η Birkin Croco, με την υπογραφή του οίκου Hermes, κάνει πάταγο ανάμεσα στις celebrities

Η Birkin Croco, με την υπογραφή του οίκου Hermes, κάνει πάταγο ανάμεσα στις celebrities. Η Βικτόρια Μπέκαμ διαθέτει εκατό τέτοιες τσάντες, συνολικής αξίας 1 εκατομμυρίου λιρών.

Τώρα όμως, η διάσημη ηθοποιός που έχει δώσει το όνομα της στην τσάντα αυτή εδώ και 34 χρόνια, η Τζέιν Μπίρκιν δήλωσε ότι δε θέλει να συνδέεται το όνομα της με τον θάνατο των κροκόδειλων.

Αφορμή για την άλλοτε μούσα και σύζυγος του Σερζ Γκενσμπούργκ στάθηκε μια έρευνα από την Peta που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο φριχτό θανατώνονται οι κροκόδειλοι και οι αλιγάτορες για να γίνουν… τσάντες. Η Μπίρκιν μάλιστα, που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει γνωστή ακτιβίστρια, καλεί σε μποϊκοτάζ των συγκεκριμένων αξεσουάρ μέχρι να αναγκαστεί η Hermes να μην τις φτιάχνει πια.

Η Μπίρκιν δε θέλει να συνδέεται πια το όνομα της με την διάησμη τσάντα

Η Βικτόρια Μπέκαμ έχει 100 τέτοιες τσάντες

Και η Κιμ Καρντάσιαν ανάμεσα στις φαν της Birkin Croco