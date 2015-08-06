search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.11.2026 10:12
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.08.2015 14:00

Σάλος στο χώρο της μόδας: Η Τζέιν Μπίρκιν δε θέλει σχέση με την διάσημη τσάντα που φέρει το όνομα της (Photos)

06.08.2015 14:00
Σάλος στο χώρο της μόδας: Η Τζέιν Μπίρκιν δε θέλει σχέση με την διάσημη τσάντα που φέρει το όνομα της (Photos) - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Birkin Croco, με την υπογραφή του οίκου Hermes, κάνει πάταγο ανάμεσα στις celebrities

 

Η Birkin Croco, με την υπογραφή του οίκου Hermes, κάνει πάταγο ανάμεσα στις celebrities. Η Βικτόρια Μπέκαμ διαθέτει εκατό τέτοιες τσάντες, συνολικής αξίας 1 εκατομμυρίου λιρών.

Τώρα όμως, η διάσημη ηθοποιός που έχει δώσει το όνομα της στην τσάντα αυτή εδώ και 34 χρόνια, η Τζέιν Μπίρκιν δήλωσε ότι δε θέλει να συνδέεται το όνομα της με τον θάνατο των κροκόδειλων.

Αφορμή για την άλλοτε μούσα και σύζυγος του Σερζ Γκενσμπούργκ στάθηκε μια έρευνα από την Peta που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο φριχτό θανατώνονται οι κροκόδειλοι και οι αλιγάτορες για να γίνουν… τσάντες. Η Μπίρκιν μάλιστα, που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει γνωστή ακτιβίστρια, καλεί σε μποϊκοτάζ των συγκεκριμένων αξεσουάρ μέχρι να αναγκαστεί η Hermes να μην τις φτιάχνει πια. 

Η Μπίρκιν δε θέλει να συνδέεται πια το όνομα της με την διάησμη τσάντα

Η Βικτόρια Μπέκαμ έχει 100 τέτοιες τσάντες

Και η Κιμ Καρντάσιαν ανάμεσα στις φαν της Birkin Croco

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsipras_1610_1920-1080_new
Χωρίς κατηγορία

Δείτε ζωντανά τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Mega News (Live)

trump_aspida
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μετά το Κογκρέσο, ψυχρολουσία και με την… άψιδα – Μπλόκο από ομοσπονδιακή δικαστή στην κατασκευή της

Syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Η «παγίδα» της ΕΑΣ, το μόνιμο 400άρι και τι έρχεται στα όρια ηλικίας το 2028

turkey_minister_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Χειροπέδες σε πρώην υπουργό του Ερντογάν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και σκάνδαλο επενδυτικών κεφαλαίων

sinirlioglou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΟΗΕ: Ψυχρολουσία για τον Σινιρλίογλου – Μόλις τρεις ψήφοι για τον Τούρκο υποψήφιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
eleutheria-sifnaiou
LIFESTYLE

Έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία Σιφναίου – Η πορεία στον χώρο της μόδας και ο τίτλος «Europe Face of the Year» το 2002

powerball
ΚΟΣΜΟΣ

Powerball: Υπερτυχερός κέρδισε 847 εκατ. δολάρια - Πόσα θα του μείνουν μετά τους φόρους

odysseia
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νόλαν έκανε την «Οδύσσεια» περιζήτητη στο Χάρβαρντ – 180 φοιτητές διεκδικούν 90 θέσεις σε ένα μάθημα που επιστρέφει στους κλασικούς

milotiganites-1024×575
CUCINA POVERA

Μηλοτηγανίτες γεμιστές με μαρμελάδα

syrigos-121
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ωμή παραδοχή Συρίγου για τυχόν επεισόδιο στο Αιγαίο: Mε το στόλο που έχουμε θα είναι δύσκολο να διώξουμε τους Tούρκους (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.11.2026 10:12
tsipras_1610_1920-1080_new
Χωρίς κατηγορία

Δείτε ζωντανά τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Mega News (Live)

trump_aspida
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μετά το Κογκρέσο, ψυχρολουσία και με την… άψιδα – Μπλόκο από ομοσπονδιακή δικαστή στην κατασκευή της

Syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Η «παγίδα» της ΕΑΣ, το μόνιμο 400άρι και τι έρχεται στα όρια ηλικίας το 2028

1 / 3