Ηθοποιός του «Ιντιάνα Τζόουνς» έγδαρε και έφαγε το κατοικίδιο κουνέλι της πρώην του (Photos)

Ο Ντιμίτρι Ντιαντσένκο, γνωστός από τη συμμετοχή του στις ταινίες «Ιντιάνα Τζόουνς» και την τηλεοπτική σειρά «Sons of anarchy», στο πλευρό του Χάρισον Φορντ, καταδικάστηκε σε 60 ημέρες προσφοράς κοινωφελούς εργασίας. «Έφαγε» τρία χρόνια με αναστολή, ενώ θα πρέπει να παρακολουθήσει σεμινάρια συμπεριφοράς (συνολικά 48 ώρες) απέναντι στα ζώα.

Ο ηθοποιός έγδαρε και στη συνέχεια έφαγε το κατοικίδιο κουνέλι της πρώην συντρόφου του. Πειστήρια ήταν οι φωτογραφίες που έστειλε ο ίδιος στο κινητό της πρώην του.

Ο Ντιαντσένκο μάλιστα, προειδοποίησε την πρώην του ότι θα έχει την ίδια τύχη με το κουνέλι της.

