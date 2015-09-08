search
ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025 21:16
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.09.2015 12:37

Αντιδράσεις από κατοίκους για τη διανομή φαγητού από τον Ερυθρό Σταυρό στην πλατεία Βικτωρίας (Photos)

08.09.2015 12:37
Αντιδράσεις από κατοίκους για τη διανομή φαγητού από τον Ερυθρό Σταυρό στην πλατεία Βικτωρίας (Photos) - Media

Εν μέσω αντιδράσεων από κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής πραγματοποιηθήκε σήμερα το μεσημέρι διανομή τροφίμων από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στους πρόσφυγες και μετανάστες, που βρίσκονται στην πλατεία Βικτωρίας.

 

Εν μέσω αντιδράσεων από κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής πραγματοποιηθήκε σήμερα το μεσημέρι διανομή τροφίμων από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στους πρόσφυγες και μετανάστες, που βρίσκονται στην πλατεία Βικτωρίας.

Κάτοικοι της περιοχής έστειλαν χτες επιστολή στον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ζητώντας του να μην πραγματοποιήσει τη διανομή. «Δεν έχουμε πρόβλημα να δοθούν τρόφιμα, αλλά αυτό να γίνει σε οργανωμένο χώρο. Με τη δράση του αυτή ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός νομιμοποιεί τον παράνομο καταυλισμό που έχει δημιουργηθεί στην πλατεία Βικτωρίας», δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους η Ελένη Παπαδοπούλου, κάτοικος της περιοχής. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι ο Ερυθρός Σταυρός δεν είχε πάρει για τη διανομή σχετική άδεια από την Αστυνομία.

«Οι υγειονομικές συνθήκες στην πλατεία Βικτωρίας είναι τραγικές. Καθημερινά βρίσκονται στην πλατεία από 1.000 έως 3.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Οι δράσεις αυτές πρέπει να γίνονται οργανωμένα», συμπλήρωσε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Δήμητρα Αγγελή- Λυκούδη, σύμβουλος της 6ης Δημοτικής Κοινότητας Αθήνας.

«Είχαμε πάρει κανονικά άδεια από το δήμο και την αστυνομία, ωστόσο δεν έχουμε καμία διάθεση να δημιουργήσουμε εντάσεις και προστριβές ούτε να έρθουμε σε σύγκρουση με τους κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής. Ως εκ τούτου έδωσα εντολή παρόμοιες δράσεις να μη συνεχιστούν στον ίδιο χώρο», δήλωσε από την πλευρά του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αντώνης Αυγερινός.

Όπως πρόσθεσε ο κ. Αυγερινός, η διανομή τροφίμων, που γίνεται στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών δράσεων της οργάνωσης, θα συνεχιστεί «σε περιοχές όπου θα έχουμε καλύτερη ανταπόκριση και πιο εύκολη πρόσβαση των προσφύγων και μεταναστών στη διανομή».

Κατά τη σημερινή διανομή , που τελικά πραγματοποιήθηκε «αθόρυβα» σε μια άκρη της πλατείας, εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού έδωσαν σε πρόσφυγες και μετανάστες 1.000 μπουκάλια νερό και ισάριθμα σάντουιτς και κρουασάν.

«Οι άνθρωποι στην Ελλάδα μας έχουν βοηθήσει πολύ και τους ευχαριστούμε.

Και τους ζητάμε να μας βοηθήσουν λίγο ακόμα για να φύγουμε και να ταξιδέψουμε στην Ευρώπη», δήλωσε ο Αφγανός Χουσεΐν Ζαν Χουσεϊνί.

Ο ίδιος κατήγγειλε ότι στη Μυτιλήνη, όπου έφτασε από την Τουρκία οι αστυνομικοί φέρονταν άσχημα στους μετανάστες. «Μας χτυπούσαν και δεν μας έδιναν φαγητό», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως επισήμανε ο κ. Αυγερινός, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει ήδη διανείμει 10.000 δέματα στα νησιά και την Ειδομένη (οικογενειακά δέματα, κυτία επιβίωσης, βρεφικά δέματα, κυτία γυναικείας υγιεινής), ενώ η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού ενέκρινε την παροχή βοήθειας ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για να συνεχιστεί η παροχή δεμάτων.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kede1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απίστευτες σκηνές στο συνέδριο της ΚΕΔΕ: Η ΝΔ δεν ήθελε ονομαστική ψηφοφορία και παραλίγο να πέσει… ξύλο (Video)

tzokovic-2352
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Κέρδισε το «δικό του» τουρνουά στο ΟΑΚΑ

sillipsi_xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Συνελήφθη λιμενικός για ερωτικές πράξεις με ανηλίκους Ρομά έναντι χρηματικής αμοιβής

lavrov_1908_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Η εντολή Πούτιν για πυρηνικές δοκιμές είναι υπό υλοποίηση»

panetolikos1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0: Νίκη οκτάδας για την ομάδα του Αγρινίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

para pente
MEDIA

«Όταν το Παρά 5 ξεκινά… 20 χρόνια μετά!» - Το βίντεο του Καπουτζίδη από τα γυρίσματα του επετειακού reunion

vyzantino mouseio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρατομήθηκε» από τη Μενδώνη η γενική διευθύντρια του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

astynomikoi kriti- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Aνώγεια: Όταν υπογράφτηκε, πριν 20 χρόνια, διακήρυξη κατά της οπλοφορίας- οπλοχρησίας

peletidis-trapezes-23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025 21:09
kede1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απίστευτες σκηνές στο συνέδριο της ΚΕΔΕ: Η ΝΔ δεν ήθελε ονομαστική ψηφοφορία και παραλίγο να πέσει… ξύλο (Video)

tzokovic-2352
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Κέρδισε το «δικό του» τουρνουά στο ΟΑΚΑ

sillipsi_xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Συνελήφθη λιμενικός για ερωτικές πράξεις με ανηλίκους Ρομά έναντι χρηματικής αμοιβής

1 / 3