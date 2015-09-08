Αντιδράσεις από κατοίκους για τη διανομή φαγητού από τον Ερυθρό Σταυρό στην πλατεία Βικτωρίας (Photos)

Εν μέσω αντιδράσεων από κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής πραγματοποιηθήκε σήμερα το μεσημέρι διανομή τροφίμων από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στους πρόσφυγες και μετανάστες, που βρίσκονται στην πλατεία Βικτωρίας.

Κάτοικοι της περιοχής έστειλαν χτες επιστολή στον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ζητώντας του να μην πραγματοποιήσει τη διανομή. «Δεν έχουμε πρόβλημα να δοθούν τρόφιμα, αλλά αυτό να γίνει σε οργανωμένο χώρο. Με τη δράση του αυτή ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός νομιμοποιεί τον παράνομο καταυλισμό που έχει δημιουργηθεί στην πλατεία Βικτωρίας», δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους η Ελένη Παπαδοπούλου, κάτοικος της περιοχής. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι ο Ερυθρός Σταυρός δεν είχε πάρει για τη διανομή σχετική άδεια από την Αστυνομία.

«Οι υγειονομικές συνθήκες στην πλατεία Βικτωρίας είναι τραγικές. Καθημερινά βρίσκονται στην πλατεία από 1.000 έως 3.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Οι δράσεις αυτές πρέπει να γίνονται οργανωμένα», συμπλήρωσε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Δήμητρα Αγγελή- Λυκούδη, σύμβουλος της 6ης Δημοτικής Κοινότητας Αθήνας.

«Είχαμε πάρει κανονικά άδεια από το δήμο και την αστυνομία, ωστόσο δεν έχουμε καμία διάθεση να δημιουργήσουμε εντάσεις και προστριβές ούτε να έρθουμε σε σύγκρουση με τους κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής. Ως εκ τούτου έδωσα εντολή παρόμοιες δράσεις να μη συνεχιστούν στον ίδιο χώρο», δήλωσε από την πλευρά του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αντώνης Αυγερινός.

Όπως πρόσθεσε ο κ. Αυγερινός, η διανομή τροφίμων, που γίνεται στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών δράσεων της οργάνωσης, θα συνεχιστεί «σε περιοχές όπου θα έχουμε καλύτερη ανταπόκριση και πιο εύκολη πρόσβαση των προσφύγων και μεταναστών στη διανομή».

Κατά τη σημερινή διανομή , που τελικά πραγματοποιήθηκε «αθόρυβα» σε μια άκρη της πλατείας, εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού έδωσαν σε πρόσφυγες και μετανάστες 1.000 μπουκάλια νερό και ισάριθμα σάντουιτς και κρουασάν.

«Οι άνθρωποι στην Ελλάδα μας έχουν βοηθήσει πολύ και τους ευχαριστούμε.

Και τους ζητάμε να μας βοηθήσουν λίγο ακόμα για να φύγουμε και να ταξιδέψουμε στην Ευρώπη», δήλωσε ο Αφγανός Χουσεΐν Ζαν Χουσεϊνί.

Ο ίδιος κατήγγειλε ότι στη Μυτιλήνη, όπου έφτασε από την Τουρκία οι αστυνομικοί φέρονταν άσχημα στους μετανάστες. «Μας χτυπούσαν και δεν μας έδιναν φαγητό», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως επισήμανε ο κ. Αυγερινός, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει ήδη διανείμει 10.000 δέματα στα νησιά και την Ειδομένη (οικογενειακά δέματα, κυτία επιβίωσης, βρεφικά δέματα, κυτία γυναικείας υγιεινής), ενώ η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού ενέκρινε την παροχή βοήθειας ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για να συνεχιστεί η παροχή δεμάτων.