Παραιτήθηκε από την διοίκηση της ΕΡΤ3 ο Γιάννης Μυλόπουλος

Την παραίτησή του υπέβαλε Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου ο Πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της ΕΡΤ3 Γιάννης Μυλόπουλος.

Η παραίτηση έγινε αποδεκτή από τη διοίκηση της ΕΡΤ.

Στην ανακοίνωσή του ο Γ. Μυλόπουλος αναφέρει τα εξής:

«Μετά από το θόρυβο που προκλήθηκε και την πολιτική εκμετάλλευση που επιχειρήθηκε με αφορμή τη δημοσιοποίηση των πολιτικών μου προτιμήσεων και απόψεων και προκειμένου να μη δημιουργηθεί η παραμικρή υπόνοια για την αμερόληπτη και αντικειμενική λειτουργία της ΕΡΤ, υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του προέδρου της ΔΕ της ΕΡΤ3.

Με εκτίμηση

Καθηγητής Γιάννης Α. Μυλόπουλος»

Σημειώνεται ότι ο καθηγητής είχε υπογράψει κείμενο στήριξης στον ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με άλλους 211 πανεπιστημιακούς.