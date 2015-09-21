Δεν εξηγείται αλλιώς: Ο Μίκι Ρουρκ διαλέγει ρούχα με κλειστά μάτια (Photos)

Κάποτε ήταν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας για το σεξ απίλ του αλλά και για την καριέρα του στο σινεμά.

Κάποτε ήταν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας για το σεξ απίλ του αλλά και για την καριέρα του στο σινεμά. Τα τελευταία χρόνια, η «ειδησεογραφία» γύρω από το όνομα του έχει να κάνει με τις εκκεντρικές του εμφανίσεις, ένα μείγμα κακογουστιάς και μάλλον χιούμορ και φυσικά με τις πλαστικές επεμβάσεις που έχουν αλλοιώσει την εικόνα του.

Ο 63χρονος Μίκυ Ρουρκ έκανε μια νέα εμφάνιση στο Λος Άντζελες. Έφαγε και διασκέδασε σε εστιατόριο με φίλους του και είχε και τα κέφια του. Αλλά είχε και τα …χάλια του όσον αφορά στο ντύσιμο του. Δείτε τις φωτογραφίες και θα καταλάβετε γιατί.