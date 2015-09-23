search
23.09.2015 09:05

Συνελήφθη ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ Π. Καλφαγιάννης για το σταθμό της ΕΡΤopen

Συνελήφθησαν πριν λίγο ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ, Παναγιώτης Καλφαγιάννης και ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Δημήτρης Κούνης, στα γραφεία του σταθμού ERTopen στο Γαλάτσι

 

Συνελήφθησαν πριν λίγο ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ, Παναγιώτης Καλφαγιάννης και ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Δημήτρης Κούνης, στα γραφεία του σταθμού ERTopen στο Γαλάτσι. Τα συνδικαλιστικά στελέχη της ΠΟΣΠΕΡΤ βρίσκονται στο Αστυνομικό Τμήμα της Κυψέλης και αναμένεται να παρουσιαστούν αργότερα σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα.

Στα γραφεία του σταθμού πήγε το πρωί αρμόδιος Εισαγγελέας, ο οποίος σύμφωνα με πηγές της Αστυνομίας επενέβη ύστερα από αίτημα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), για τη μετάδοση του προγράμματος της ERTopen από τη συχνότητα 106,7 της ΕΡΤ, η οποία έβγαινε χωρίς άδεια από την εποχή της ΝΕΡΙΤ.

Ωστόσο, στελέχη της ΠΟΣΠΕΡΤ καταγγέλλουν τη σημερινή κίνηση, λέγοντας ότι υπήρχαν διαβεβαιώσεις για τη νόμιμη επαναλειτουργία του σταθμού από τον υπουργό Ανάπτυξης Χρήστο Σπίρτζη.

ΑΔΕΔΥ: Να αφεθούν ελεύθεροι οι συλληφθέντες συνδικαλιστές

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει την αναίτια και τρομοκρατικού χαρακτήρα σύλληψη του Προέδρου της ΠΟΣΠΕΡΤ Παναγιώτη Καλφαγιάννη, καθώς και του ταμία της Ομοσπονδίας Δημήτρη Κούνη, για παράνομη μετάδοση του προγράμματος της «ERTOPEN» από τη συχνότητα 106,7. Οι δύο συνδικαλιστές, κρατούνται στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, βρίσκονταν στο πομπό της ERTOPEN στο Γαλάτσι την ώρα της εισβολής των αστυνομικών δυνάμεων και ανέλαβαν την ευθύνη εκπομπής, για να μην οδηγηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης ο τεχνικός που βρισκόταν στον πομπό.

Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη των εργαζομένων στο Δημόσιο στους δύο συλληφθέντες συνδικαλιστές και καταδικάζει τις αυταρχικές, αστυνομικές μεθόδους.
Καλεί, τέλος, τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη καθώς και την Κυβέρνηση να παρέμβουν για την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων.

Λαφαζάνης: «Η κυβέρνηση είναι υπόλογη και υπεύθυνη»

Σήμερα το πρωί μετέβη στο ΑΤ Κυψέλης ο Πρόεδρος της Λαϊκής Ενότητας Παναγιώτης Λαφαζάνης.

Ο πρόεδρος της ΛΑΕ κατήγγειλε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τις αυταρχικές συλλήψεις και ζήτησε την άμεση απελευθέρωσή τους.

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης τόνισε τα εξής: «Η ERTOPEN λειτουργεί εδώ και δυόμιση χρόνια ως αυτοδιαχειριζόμενος ραδιοσταθμός εργαζομένων της ΕΡΤ, από τότε που έπεσε το “μαύρο” στην ΕΡΤ.  Από το ελεύθερο μικρόφωνο της ERTOPEN έχει “παρελάσει” σχεδόν όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Μέχρι τώρα όμως, ουδείς διανοήθηκε να προβεί σε αυταρχικές κινήσεις που απειλούν με κλείσιμο μία δημοκρατική αντιμνημονιακη φωνή στα ερτζιανά.  Η κυβέρνηση είναι υπόλογη και υπεύθυνη».

ΕΡΤopen: Η “εκκαθάριση” του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου ξεκίνησε από εμάς

Σε ανάρτηση στον διαδικτυακό ιστότοπο της ΕΡΤopen γίνεται λόγος για “δεύτερο μαύρο”.

«Η “πολλά υποσχόμενη” εκκαθάριση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου ξεκίνησε από την ΕΡΤopen που κράτησε ζωντανή την φωνή της κοινωνίας για πάνω από δυο χρόνια. Μια  εκκαθάριση που προφανώς θα τελειώσει εκεί.

Ο Παναγιώτης Καλφαγιάννης προέδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ και ο Δημήτρης Κούνης, ταμίας της Ομοσπονδίας προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα της Κυψέλης για τη μετάδοση του προγράμματος της ΕΡΤopen και κρατούνται για την ώρα», αναφέρεται στην ανάρτηση.

 

