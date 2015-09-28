search
28.09.2015

Ο Χιου Χέφνερ της έταξε 3 εκατ.δολάρια, αλλά το κουνελάκι τον παράτησε (Photos)

Η Χόλι Μάντισον υπήρξε ένα από τα αγαπημένα κουνελάκια του μεγιστάνα του «Playboy», Χιου Χέφνερ. 

 

Η Χόλι Μάντισον υπήρξε ένα από τα αγαπημένα κουνελάκια του μεγιστάνα του «Playboy», Χιου Χέφνερ. Μέχρι που αποφάσισε το 2008 να εγκαταλείψει την έπαυλη του πάμπλουτου εκδότη.

Και δεν το έκανε σιωπηρά. Πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε το βιβλίο της «Down the rabbit hole», όπου εξιστορεί τις εμπειρίες της κοντά στον Χέφνερ, οι οποίες είναι στην πλειοψηφία τους αρνητικές. Εξομολογήθηκε μάλιστα, πόσο πολύ βαριόταν το σέξ με τον Χέφνερ, ο οποίος σήμερα είναι 89 ετών.

Η 35χρονη Playmate έδωσε συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρι όπου αποκάλυψε ότι μόλις ο Χιου Χέφνερ έμαθε ότι η αγαπημένη του-για την ακρίβεια μία από τις αγαπημένες του-ετοιμάζεται να τον εγκαταλείψει, άφησε στο κρεβάτι της τη διαθήκη του όπου της άφηνες 3 εκατ. δολάρια. Αυτή όμως, δεν μπήκε καν στη διαδικασία να αναβάλει την αποχώρηση της από τη χλιδάτη και ροζ ζωή του Playboy.

Σήμερα είναι παντρεμένη και έχει μια κορούλα δύο ετών. 

Επτά χρόνια έμεινε κοντά στον μεγιστάνα η Μάντισον

