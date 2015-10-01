Η Βικτόρια Μπέκαμ ερωτεύτηκε την …τεκίλα (Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
«Είναι κάτι καινούργιο για αυτή και την λατρεύει», είπε ο πρώην ποδοσφαιριστής σε συνέντευξη του.
Την αδυναμία της συζύγου του στην τεκίλα αποκάλυψε ο Ντέιβντ Μπέκαμ. «Είναι κάτι καινούργιο για αυτή και την λατρεύει», είπε ο πρώην ποδοσφαιριστής σε συνέντευξη του.
Από πρόσφατο ταξίδι του στο Μεξικό-για τα γυρίσματα της ταινίας «Outlaws» με τον Χάρβεϊ Καϊτέλ- της έφερε δώρο ένα σπέσιαλ μπουκάλι.
Πριν από λίγες ημέρες πάντως, ο Μπέκαμ έσερνε την Βικτόρια έξω από την μπουτίκ της στο Λονδίνο όπου είχε κάνει πάρτυ για την νέα της κολεξιόν. Η fashionista ήταν τόσο τύφλα που δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια της.
Πριν λίγες μέρες η Βικτόρια Μπέκαμ έγινε «λιώμα»
