Η Βικτόρια Μπέκαμ ερωτεύτηκε την …τεκίλα (Photos)

Την αδυναμία της συζύγου του στην τεκίλα αποκάλυψε ο Ντέιβντ Μπέκαμ. «Είναι κάτι καινούργιο για αυτή και την λατρεύει», είπε ο πρώην ποδοσφαιριστής σε συνέντευξη του.

Από πρόσφατο ταξίδι του στο Μεξικό-για τα γυρίσματα της ταινίας «Outlaws» με τον Χάρβεϊ Καϊτέλ- της έφερε δώρο ένα σπέσιαλ μπουκάλι.

Πριν από λίγες ημέρες πάντως, ο Μπέκαμ έσερνε την Βικτόρια έξω από την μπουτίκ της στο Λονδίνο όπου είχε κάνει πάρτυ για την νέα της κολεξιόν. Η fashionista ήταν τόσο τύφλα που δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια της.

Πριν λίγες μέρες η Βικτόρια Μπέκαμ έγινε «λιώμα»