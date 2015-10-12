Τουρκία: Δύο άνδρες – καμικάζι οι δράστες της πολύνεκρης επίθεσης, σύμφωνα με το πρωθυπουργικό γραφείο

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Τούρκου πρωθυπουργού, δύο άνδρες βομβιστές αυτοκτονίας πραγματοποίησαν την διπλή επίθεση το Σάββατο στην Άγκυρα, την πλέον αιματηρή μέχρι σήμερα σε τουρκικό έδαφος, ενώ ο αριθμός των νεκρών έγινε γνωστό ότι ανέρχεται σε 97.

“Συνεχίζεται η έρευνα για την αναγνώριση των σορών των δύο τρομοκρατών, οι οποίοι πραγματοποίησαν τις επιθέσεις αυτοκτονίας” το Σάββατο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο του πρωθυπουργού Αχμέτ Νταβούτογλου. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, έχουν αναγνωριστεί οι σοροί 92 θυμάτων και διενεργούνται εξετάσεις για να αναγνωριστούν και οι άλλες πέντε.

Το φιλο-κουρδικό Κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών (HDP) κάνει λόγο για 128 νεκρούς από τις επιθέσεις αυτοκτονίας.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σελαμί Αλτινόκ δήλωσε ότι η Άγκυρα λαμβάνει επιπλέον μέτρα ασφαλείας έπειτα από τη διπλή βομβιστική επίθεση του Σαββάτου στην Άγκυρα, την μεγαλύτερη στην ιστορία της χώρας, όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός CNN Turk.

Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει κανονικά στην διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών την 1η Νοεμβρίου, αλλά λόγω των αυξημένων κινδύνων θα ενισχυθούν περαιτέρω–όπως είπε– τα μέτρα ασφαλείας στις προεκλογικές συγκεντρώσεις.

Μέχρι στιγμής, καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, αλλά ο πρωθυπουργός φωτογράφισε ως πιθανούς δράστες είτε το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (ΡΚΚ), είτε τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους ή το ακροαριστερό Επαναστατικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Κόμμα-Μέτωπο (DHKP – C).

Προς ματαίωση των προεκλογικών του συγκεντρώσεων προσανατολίζεται το HPD

Το φιλοκουρδικό Κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών (HDP) εξετάζει το ενδεχόμενο να ματαιώσει όλες τις προεκλογικές του συγκεντρώσεις ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 1ης Νοεμβρίου στην Τουρκία λόγω των φόβων που υπάρχουν για την ασφάλεια των υποστηρικτών του μετά τη διπλή βομβιστική επίθεση, δήλωσε ο εκπρόσωπος του κόμματος Αϊχάν Μπιλγκέν στο Reuters.

Από την πλευρά του, το HDP επιρρίπτει την ευθύνη στην κυβέρνηση και κάνει λόγο για προβοκάτσια από τους κύκλους του προέδρου Ερντογάν.