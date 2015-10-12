search
ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 15:43
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.10.2015 04:34

Τουρκία: Δύο άνδρες – καμικάζι οι δράστες της πολύνεκρης επίθεσης, σύμφωνα με το πρωθυπουργικό γραφείο

Τραβάει επικίνδυνα το σχοινί η Τουρκία: Συνεχίζουμε ακάθεκτοι σε Αιγαίο-Λιβύη - Media

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Τούρκου πρωθυπουργού, δύο άνδρες βομβιστές αυτοκτονίας πραγματοποίησαν την διπλή επίθεση το Σάββατο στην Άγκυρα, την πλέον αιματηρή μέχρι σήμερα σε τουρκικό έδαφος, ενώ ο αριθμός των νεκρών έγινε γνωστό ότι ανέρχεται σε 97.

“Συνεχίζεται η έρευνα για την αναγνώριση των σορών των δύο τρομοκρατών, οι οποίοι πραγματοποίησαν τις επιθέσεις αυτοκτονίας” το Σάββατο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο του πρωθυπουργού Αχμέτ Νταβούτογλου. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, έχουν αναγνωριστεί οι σοροί 92 θυμάτων και διενεργούνται εξετάσεις για να αναγνωριστούν και οι άλλες πέντε.

Το φιλο-κουρδικό Κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών (HDP) κάνει λόγο για 128 νεκρούς από τις επιθέσεις αυτοκτονίας.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σελαμί Αλτινόκ δήλωσε ότι η Άγκυρα λαμβάνει επιπλέον μέτρα ασφαλείας έπειτα από τη διπλή βομβιστική επίθεση του Σαββάτου στην Άγκυρα, την μεγαλύτερη στην ιστορία της χώρας, όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός CNN Turk.

Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει κανονικά στην διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών την 1η Νοεμβρίου, αλλά λόγω των αυξημένων κινδύνων θα ενισχυθούν περαιτέρω–όπως είπε– τα μέτρα ασφαλείας στις προεκλογικές συγκεντρώσεις.

Μέχρι στιγμής, καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, αλλά ο πρωθυπουργός φωτογράφισε ως πιθανούς δράστες είτε το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (ΡΚΚ), είτε τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους ή το ακροαριστερό Επαναστατικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Κόμμα-Μέτωπο (DHKP – C).

Προς ματαίωση των προεκλογικών του συγκεντρώσεων προσανατολίζεται το HPD

Το φιλοκουρδικό Κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών (HDP) εξετάζει το ενδεχόμενο να ματαιώσει όλες τις προεκλογικές του συγκεντρώσεις ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 1ης Νοεμβρίου στην Τουρκία λόγω των φόβων που υπάρχουν για την ασφάλεια των υποστηρικτών του μετά τη διπλή βομβιστική επίθεση, δήλωσε ο εκπρόσωπος του κόμματος Αϊχάν Μπιλγκέν στο Reuters.

Από την πλευρά του, το HDP επιρρίπτει την ευθύνη στην κυβέρνηση και κάνει λόγο για προβοκάτσια από τους κύκλους του προέδρου Ερντογάν.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sotirellis_new_123
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πότε παραιτείται ένας Πρωθυπουργός;

mylonakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μήνυση του Γιώργου Μυλωνάκη σε Κύπριο δημοσιογράφο -«Δολοφονία χαρακτήρα σε βάρος μου»

gatos-treno
ΚΟΣΜΟΣ

Γάτος χτυπήθηκε από τρένο και βγήκε ζωντανός μετά από μία μέρα – Απίστευτη επιχείρηση διάσωσης

tourkia-epithesi-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Ένοπλη επίθεση σε σχολείο της Τουρκίας: Προειδοποίησε στα social πριν ανοίξει πυρ ο 19χρονος δράστης (Video)

komision-new
ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Σταθερές οι προμήθειες πετρελαίου – Ανησυχία για την επάρκεια των καυσίμων για τα αεροσκάφη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

kalxas140426
ΚΑΛΧΑΣ

Η ήττα του Όρμπαν και η υψηλή συμμετοχή, οι θιασώτες της πρόωρης κάλπης, οι πιέσεις στον Καραμανλή, οι επιλογές Ανδρουλάκη και το ιατρείο Καρυστιανού

irakleio zimies pasxa – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

sanchez-wife
ΚΟΣΜΟΣ

Σε δίκη παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ – Αντιμέτωπη με κατηγορίες για διαφθορά και υπεξαίρεση

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο περιστατικό στις Κυκλάδες: Ανήλικος ξυλοκοπήθηκε μέχρι λιποθυμίας σε πλατεία – Βίντεο-σοκ καταγράφει την επίθεση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3