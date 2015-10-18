Τέλος εποχής για την έπαυλη του Playboy – Γύρω από τον Χιου Χέφνερ βρίσκονται γιατροί και όχι «κουνελάκια» (Photos)

Ηταν κάποτε το σπίτι της ακριβής ζωής, των χλιδάτων πάρτι και των αιθέριων υπάρξεων. Αλλά πλέον, όπως αποκαλύπτει πρώην ένοικος του Playboy Mansion, οι ένδοξες ημέρες του έχουν περάσει προ πολλού.

Οπως αποκάλυψε η 25χρονη Βρετανίδα καλλονή Κάρλα Χόου, πλέον γύρω στον Χιου Χέφνερ είναι πιο πιθανό να δει κανείς γιατρούς και νοσοκόμες παρά ημίγυμνα κουνελάκια.

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του Χέφνερ ότι σταματάει τις γυμνές γυναίκες από τα εξώφυλλα του διάσημου ανδρικού περιοδικού, η Κάρλα αποκάλυψε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει και στην έπαυλη, η οποία μάλλον «πήρε σύνταξη».

Ο 89χρονος Χέφνερ, πλέον προτιμάει τις ήσυχες νύχτες αντί να είναι στο κέντρο της δράσης. Το εμβληματικό σπίτι στο Μπέβερλι Χιλς δεν είναι πλέον μέρος πάρτι και topless ακολασίας. Αντ’αυτού, όπως είπε χαρακτηριστικά, «ο Χέφνερ είναι τόσο άρρωστος που πηγαίνει παντού με μια ομάδα νοσοκόμων».

Η Κάρλα που μοιράζει το χρόνο της μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Καλιφόρνια, αποκάλυψε ότι ο Χιού προτιμά να παίζει επιτραπέζια παιχνίδια παρά να κάνει πάρτι και δημόσιες εμφανίσεις.

«Τις περισσότερες φορές το μόνο που θέλει είναι να παίξει σκάκι με τους φίλους του και να παρακολουθήσουν παλιές ταινίες» αποκαλύπτει.

Πρόσθεσε ότι το ίδιο το αρχοντικό έχει αρχίσει να φαίνεται κουρασμένο: «Σχεδόν ποτέ δεν φεύγει από το σπίτι και αρνείται να αλλάξει οτιδήποτε στο σπίτι. Μοιάζει να έχει κολλήσει στη δεκαετία του 1980».

Μάλιστα όπως αποκαλύπτει, το σπίτι όχι μόνο ως εμφάνιση αλλά και ως αίσθηση είναι φθαρμένο, με παλιά τηλέφωνα που κρέμονται στους τοίχους, υπνοδωμάτια που μυρίζουν υγρασία και είναι κρύα και αχρησιμοποίητα, ενώ πολλές από τις ενοίκους που απέμειναν, έχουν προσπαθήσει να τα κάνουν να μοιάζουν πιο ζεστά και όμορφα αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

