Το κλείσιμο τριών εργοστασίων στην Ευρώπη ανακοίνωσε η Michelin

Η γαλλική εταιρία κατασκευής ελαστικών Michelin ανακοίνωσε σήμερα το κλείσιμο…

Η γαλλική εταιρία κατασκευής ελαστικών Michelin ανακοίνωσε σήμερα το κλείσιμο μέχρι τα τέλη του 2016 δύο εργοστασίων, στο Φοζάνο της Ιταλίας και στο Ορανίενμπουργκ της Γερμανίας, ενώ έως τα μέσα του 2018 σκοπεύει να τερματίσει τη λειτουργία της μονάδας Μπελιμίνα στη Βρετανία.

Περίπου 1.500 εργαζόμενοι επηρεάζονται από το κλείσιμο των μονάδων. «Για να χρηματοδοτήσει αυτά τα σχέδια αναδιάρθρωσης, ο όμιλος Michelin θα εγγράψει πρόβλεψη περίπου 280 εκατ. ευρώ σε μη επαναλαμβανόμενες επιβαρύνσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015», ανέφερε ο όμιλος σε ανακοίνωση.