search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 12:02
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2015 13:54

Το κλείσιμο τριών εργοστασίων στην Ευρώπη ανακοίνωσε η Michelin

03.11.2015 13:54
Το κλείσιμο τριών εργοστασίων στην Ευρώπη ανακοίνωσε η Michelin - Media

Η γαλλική εταιρία κατασκευής ελαστικών Michelin ανακοίνωσε σήμερα το κλείσιμο…

 

Η γαλλική εταιρία κατασκευής ελαστικών Michelin ανακοίνωσε σήμερα το κλείσιμο μέχρι τα τέλη του 2016 δύο εργοστασίων, στο Φοζάνο της Ιταλίας και στο Ορανίενμπουργκ της Γερμανίας, ενώ έως τα μέσα του 2018 σκοπεύει να τερματίσει τη λειτουργία της μονάδας Μπελιμίνα στη Βρετανία.

Περίπου 1.500 εργαζόμενοι επηρεάζονται από το κλείσιμο των μονάδων. «Για να χρηματοδοτήσει αυτά τα σχέδια αναδιάρθρωσης, ο όμιλος Michelin θα εγγράψει πρόβλεψη περίπου 280 εκατ. ευρώ σε μη επαναλαμβανόμενες επιβαρύνσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015», ανέφερε ο όμιλος σε ανακοίνωση.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsipras-karystianou-samaras
ΕΛΛΑΔΑ

MRΒ – Νέα κόμματα: Σαρώνει ένα κόμμα Καρυστιανού – Τι τύχη έχουν Τσίπρας, Σαμαράς

TSITSIPAS
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο επεισόδιο στο… «σήριαλ Τσιτσιπά»: Τι περιμένουν οι Αρχές (Video)

kyriakos_zoi_nikos_MRB
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Χάνει μια μονάδα η ΝΔ – Δημοφιλέστερη αρχηγός η Κωνσταντοπούλου

INEDIVIM_SYNOXIS-KARTA3
ΕΛΛΑΔΑ

ΙΝΕΔΙΒΙΜ και Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανανέωσαν τη συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

aggeliki-iliadi-new
LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: «Ο άνθρωπος που με παρενόχλησε σεξουαλικά, έχασε τη δουλειά του μετά από αυτό που έκανε» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

alexis-papahelas
MEDIA

Ασκήσεις προληπτικής λογοκρισίας: Ο ΕΚΚΟΜΕΔ έκοψε τη χρηματοδότηση από το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά λόγω ... Κουφοντίνα

pierrakakis eurogroup 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στον «Καραβίτη» εορταστικό τραπέζι Πιερρακάκη με δημοσιογράφους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 12:02
tsipras-karystianou-samaras
ΕΛΛΑΔΑ

MRΒ – Νέα κόμματα: Σαρώνει ένα κόμμα Καρυστιανού – Τι τύχη έχουν Τσίπρας, Σαμαράς

TSITSIPAS
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο επεισόδιο στο… «σήριαλ Τσιτσιπά»: Τι περιμένουν οι Αρχές (Video)

kyriakos_zoi_nikos_MRB
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Χάνει μια μονάδα η ΝΔ – Δημοφιλέστερη αρχηγός η Κωνσταντοπούλου

1 / 3