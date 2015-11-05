search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.10.2025 11:56
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.11.2015 16:32

Στη φυλακή ο 28χρονος δράστης του θανατηφόρου τροχαίου στην Πέτρου Ράλλη, πριν έναν χρόνο

05.11.2015 16:32
Πάτρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς (Video) - Media

Ποινή κάθειρξης 12 ετών και 2 μηνών επέβαλε το Πρωτοβάθμιο Κακουργιοδικείο στον 28χρονο Ερβίς Μάρκου που κρίθηκε ένοχος για το θανατηφόρο τροχαίο που είχε γίνει στην οδό Πέτρου Ράλλη στις 15 Οκτωβρίου 2014 (παρέσυρε και σκότωσε με το αυτοκίνητό του δύο γυναίκες και έναν άντρα).

Ποινή κάθειρξης 12 ετών και 2 μηνών επέβαλε το Πρωτοβάθμιο Κακουργιοδικείο στον 28χρονο Ερβίς Μάρκου που κρίθηκε ένοχος για το θανατηφόρο τροχαίο που είχε γίνει στην οδό Πέτρου Ράλλη στις 15 Οκτωβρίου 2014 (παρέσυρε και σκότωσε με το αυτοκίνητό του δύο γυναίκες και έναν άντρα).

Το δικαστήριο αρνήθηκε να δώσει αναστολή στην έκτιση της ποινής του κι έτσι ο 28χρονος Αλβανός πολίτης, οδηγήθηκε στη φυλακή.

Το αίτημα μάλιστα των συνηγόρων του 28χρονου για αναγνώριση του ελαφρυντικού της ειλικρινούς μεταμέλειας προκάλεσε την έντονη αντίδραση οικείων ενός εκ των θυμάτων που φώναξε προς το δικαστήριο: «Τι μεταμέλεια; Ούτε ένα δάκρυ δεν είχε».

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος οδηγώντας το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με ένα ταξί και προσπαθώντας να φύγει ανέπτυξε ταχύτητα τόση ώστε να μην έχει πλήρη έλεγχο του οχήματός του. Αποτέλεσμα ήταν να πέσει σε στάση λεωφορείου προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατο μίας γυναίκας και ενός νεαρού αστυνομικού και τραυματίζοντας άλλα δύο άτομα. Λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματα της άλλη μία γυναίκα.

Ο Ε. Μάρκου καταδικάστηκε ομόφωνα για θανατηφόρο διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών, με ενδεχόμενο δόλο και για κατοχή και προμήθεια ναρκωτικών ουσιών, και κατά πλειοψηφία για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Στην αγόρευσή του πριν από λίγες ημέρες ο εισαγγελέας Έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου είχε ζητήσει ενοχή του κατηγορουμένου για το κακούργημα της θανατηφόρου διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών με ενδεχόμενο δόλο κατά μετατροπή της αρχικής κατηγορίας της εκ προθέσεως τέλεσης. Παράλληλα είχε εισηγηθεί προς το δικαστήριο να απαλλάξει τον κατηγορούμενο, λόγω αμφιβολιών, από την κακουργηματικού βαθμού κατηγορία της οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών θεωρώντας πως «οδηγούσε με ψυχραιμία και μεθοδικότητα τόση ώστε, όταν το όχημα του χτύπησε το ταξί, δεν σταμάτησε επιχειρώντας να αποφύγει τις συνέπειες της πράξης του».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lecornu
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λεκορνί όπως ήρθε… έφυγε – Οι ηγέτες που δεν άντεξαν πάνω από 2 μήνες στην ηγεσία ενός κράτους

evripidis_stylianidis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέα καρφιά Στυλιανίδη για τους «επισκέπτες» στη ΝΔ

patini
ΕΛΛΑΔΑ

Πέτρου Ράλλη: Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και σκότωσε 44χρονο

mikroutsikos-roytsi-new
LIFESTYLE

Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Είναι ανεπίτρεπτο να βλέπεις αυτή την ιστορία σαν πλυντήριο για να ξεπλύνεις αυτό που έκανες» (Video)

ethnofroura_ipa_portland_0610_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε Δημοκρατικές πόλεις «εμπόλεμες ζώνες» – Ανέπτυξε στρατό σε Πόρτλαντ και Σικάγο (photos/videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsouros_stefanidou
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το μέλλον του Τσουρού μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

mpataria-aftokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

katerina zarifi-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Ζαρίφη: Αποκάλυψε γιατί ο Ουγγαρέζος έφυγε από το πλατό στη συνέντευξη της Γερονικολού (Video)

mpismpikis-routsi-25434
LIFESTYLE

Γραμμέλη κατά Μπισμπίκη: «Το πρόσωπο στο Σύνταγμα είναι ο Ρούτσι και όχι η Βανδή ή ο Μπισμπίκης»

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Φοινικούντα: Πληροφορίες πως ο δολοφόνος ήταν ανήλικος - Είχαν επιτεθει με όπλο στο ιδιο κάμπινγκ πρόσφατα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.10.2025 11:54
lecornu
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λεκορνί όπως ήρθε… έφυγε – Οι ηγέτες που δεν άντεξαν πάνω από 2 μήνες στην ηγεσία ενός κράτους

evripidis_stylianidis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέα καρφιά Στυλιανίδη για τους «επισκέπτες» στη ΝΔ

patini
ΕΛΛΑΔΑ

Πέτρου Ράλλη: Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και σκότωσε 44χρονο

1 / 3