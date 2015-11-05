Στη φυλακή ο 28χρονος δράστης του θανατηφόρου τροχαίου στην Πέτρου Ράλλη, πριν έναν χρόνο

Ποινή κάθειρξης 12 ετών και 2 μηνών επέβαλε το Πρωτοβάθμιο Κακουργιοδικείο στον 28χρονο Ερβίς Μάρκου που κρίθηκε ένοχος για το θανατηφόρο τροχαίο που είχε γίνει στην οδό Πέτρου Ράλλη στις 15 Οκτωβρίου 2014 (παρέσυρε και σκότωσε με το αυτοκίνητό του δύο γυναίκες και έναν άντρα).

Ποινή κάθειρξης 12 ετών και 2 μηνών επέβαλε το Πρωτοβάθμιο Κακουργιοδικείο στον 28χρονο Ερβίς Μάρκου που κρίθηκε ένοχος για το θανατηφόρο τροχαίο που είχε γίνει στην οδό Πέτρου Ράλλη στις 15 Οκτωβρίου 2014 (παρέσυρε και σκότωσε με το αυτοκίνητό του δύο γυναίκες και έναν άντρα).

Το δικαστήριο αρνήθηκε να δώσει αναστολή στην έκτιση της ποινής του κι έτσι ο 28χρονος Αλβανός πολίτης, οδηγήθηκε στη φυλακή.

Το αίτημα μάλιστα των συνηγόρων του 28χρονου για αναγνώριση του ελαφρυντικού της ειλικρινούς μεταμέλειας προκάλεσε την έντονη αντίδραση οικείων ενός εκ των θυμάτων που φώναξε προς το δικαστήριο: «Τι μεταμέλεια; Ούτε ένα δάκρυ δεν είχε».

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος οδηγώντας το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με ένα ταξί και προσπαθώντας να φύγει ανέπτυξε ταχύτητα τόση ώστε να μην έχει πλήρη έλεγχο του οχήματός του. Αποτέλεσμα ήταν να πέσει σε στάση λεωφορείου προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατο μίας γυναίκας και ενός νεαρού αστυνομικού και τραυματίζοντας άλλα δύο άτομα. Λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματα της άλλη μία γυναίκα.

Ο Ε. Μάρκου καταδικάστηκε ομόφωνα για θανατηφόρο διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών, με ενδεχόμενο δόλο και για κατοχή και προμήθεια ναρκωτικών ουσιών, και κατά πλειοψηφία για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Στην αγόρευσή του πριν από λίγες ημέρες ο εισαγγελέας Έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου είχε ζητήσει ενοχή του κατηγορουμένου για το κακούργημα της θανατηφόρου διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών με ενδεχόμενο δόλο κατά μετατροπή της αρχικής κατηγορίας της εκ προθέσεως τέλεσης. Παράλληλα είχε εισηγηθεί προς το δικαστήριο να απαλλάξει τον κατηγορούμενο, λόγω αμφιβολιών, από την κακουργηματικού βαθμού κατηγορία της οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών θεωρώντας πως «οδηγούσε με ψυχραιμία και μεθοδικότητα τόση ώστε, όταν το όχημα του χτύπησε το ταξί, δεν σταμάτησε επιχειρώντας να αποφύγει τις συνέπειες της πράξης του».