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09.11.2015 12:11

Γνωστή πρωταγωνίστρια δηλώνει: «Μας χρωστάνε ακόμη λεφτά από το “Νησί”»

09.11.2015 12:11
Γνωστή πρωταγωνίστρια δηλώνει: «Μας χρωστάνε ακόμη λεφτά από το “Νησί”» - Media

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Η πρωταγωνίστρια της ιδιαίτερα επιτυχημένης σειράς «Το Νησί», Γιούλικα Σκαφιδά, αποκαλύπτει ότι ακόμη δεν έχει πληρωθεί για τη συμμετοχή της.

 

Η πρωταγωνίστρια της ιδιαίτερα επιτυχημένης σειράς «Το Νησί», Γιούλικα Σκαφιδά, αποκαλύπτει ότι ακόμη δεν έχει πληρωθεί για τη συμμετοχή της.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Αγορά» η Γιούλικα Σκαφιδά δηλώνει ότι 5 χρόνια μετά τη σειρά η ίδια και ορισμένοι συνάδελφοί της ακόμη δεν έχουν εξοφληθεί.

Όπως λέει, δεν συμμετείχαν για τα χρήματα, διότι έτσι κι αλλιώς δεν είχαν υπογράψει για ποσά που θα τους έκαναν να πλουτίσουν, αλλά, τονίζει, αυτό δε σημαίνει ότι νοείται να μην έχουν αποπληρωθεί μετά από τόσο διάστημα.

«Τα έχω ξεγράψει, δεν περιμένω και δεν κυνηγάω πιά» καταλήγει.

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