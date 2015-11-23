Πέθανε η Νόλα, ένας από τους τέσσερις τελευταίους λευκούς ρινόκερους του Βορρά (Photos)

Ένας από τους τέσσερις τελευταίους εν ζωή λευκούς ρινόκερους του Βορρά, ένα υποείδος που απειλείται με εξαφάνιση, πέθανε αργά χθες στο ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο, στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, ανακοίνωσε το ζωολογικό πάρκο.

Η Νόλα, μια θηλυκή ρινοκερίνα 41 ετών, χρειάστηκε να υποβληθεί σε “ευθανασία σήμερα το πρωί και ήταν μια δύσκολη απόφαση”, διευκρίνισε ο ζωολογικός κήπος της Καλιφόρνιας σε ανακοίνωσή του.

Το ζώο, ένα από τα τέσσερα τελευταία που απέμεναν από το είδος αυτό –το οποίο έχει ήδη εξαφανιστεί στη φύση αφού κανένα δεν ζει πλέον ελεύθερο εξαιτίας της αμείλικτης λαθροθηρίας, ζούσε στον ζωολογικό κήπο από το 1989. Χρειάστηκε να εγχειρηθεί έπειτα από επιπλοκές που παρουσίασε εξαιτίας μιας λοίμωξης στις 13 Νοεμβρίου, αλλά από τότε σταμάτησε να σιτίζεται.

Τα τελευταία τρία ζώα αυτού του υποείδους, δύο θηλυκά και ένα αρσενικό, εξακολουθούν να ζουν σε κέντρο στην Κένυα, αλλά είναι πλέον υπέργηρα. Το τελευταίο αρσενικό που θα μπορούσε να αναπαραχθεί πέθανε το 2014.

We’re devastated by the loss of Nola. Only 3 northern white rhinos remain. Pls share condolences using #Nola4Ever. pic.twitter.com/g9TkZpzVRz — San Diego Zoo Safari (@sdzsafaripark) November 22, 2015

Ο λευκός Ρινόκερος του Βορρά (Ceratotherium simum cottoni) είναι ένα από τα δύο υποείδη του λευκού ρινόκερου μαζί με αυτόν του Νότου (Ceratotherium simum simum). Κατάγεται από την ανατολική και την κεντρική Αφρική και έχει αποδεκατισθεί εξαιτίας της λαθροθηρίας.