search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 00:28
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.11.2015 06:48

Πέθανε η Νόλα, ένας από τους τέσσερις τελευταίους λευκούς ρινόκερους του Βορρά (Photos)

23.11.2015 06:48
Πέθανε η Νόλα, ένας από τους τέσσερις τελευταίους λευκούς ρινόκερους του Βορρά (Photos) - Media

Ένας από τους τέσσερις τελευταίους εν ζωή λευκούς ρινόκερους του Βορρά, ένα υποείδος που απειλείται με εξαφάνιση, πέθανε αργά χθες στο ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο, στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, ανακοίνωσε το ζωολογικό πάρκο.

 

Ένας από τους τέσσερις τελευταίους εν ζωή λευκούς ρινόκερους του Βορρά, ένα υποείδος που απειλείται με εξαφάνιση, πέθανε αργά χθες στο ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο, στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, ανακοίνωσε το ζωολογικό πάρκο.

Η Νόλα, μια θηλυκή ρινοκερίνα 41 ετών, χρειάστηκε να υποβληθεί σε “ευθανασία σήμερα το πρωί και ήταν μια δύσκολη απόφαση”, διευκρίνισε ο ζωολογικός κήπος της Καλιφόρνιας σε ανακοίνωσή του.

Το ζώο, ένα από τα τέσσερα τελευταία που απέμεναν από το είδος αυτό –το οποίο έχει ήδη εξαφανιστεί στη φύση αφού κανένα δεν ζει πλέον ελεύθερο εξαιτίας της αμείλικτης λαθροθηρίας, ζούσε στον ζωολογικό κήπο από το 1989. Χρειάστηκε να εγχειρηθεί έπειτα από επιπλοκές που παρουσίασε εξαιτίας μιας λοίμωξης στις 13 Νοεμβρίου, αλλά από τότε σταμάτησε να σιτίζεται.

Τα τελευταία τρία ζώα αυτού του υποείδους, δύο θηλυκά και ένα αρσενικό, εξακολουθούν να ζουν σε κέντρο στην Κένυα, αλλά είναι πλέον υπέργηρα. Το τελευταίο αρσενικό που θα μπορούσε να αναπαραχθεί πέθανε το 2014.

 

Ο λευκός Ρινόκερος του Βορρά (Ceratotherium simum cottoni) είναι ένα από τα δύο υποείδη του λευκού ρινόκερου μαζί με αυτόν του Νότου (Ceratotherium simum simum). Κατάγεται από την ανατολική και την κεντρική Αφρική και έχει αποδεκατισθεί εξαιτίας της λαθροθηρίας.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν για τις νάρκες στα Στενά του Ορμούζ – Μαζική επίθεση των IDF στην Τεχεράνη, χτυπήματα και στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

dorcey osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: «Καταιγιστικός» Ολυμπιακός στο Παρίσι, 104-87 την Παρί και δεύτερη θέση

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό – Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

donald_trump_2002
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ανοίγει το πρώτο διυλιστήριο πετρελαίου έπειτα από μισό αιώνα – Η ανακοίνωση Τραμπ

bartholomeu erdogan
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Στην Άγκυρα για το δείπνο Ιφτάρ του Ερντογάν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν για τις νάρκες στα Στενά του Ορμούζ - Μαζική επίθεση των IDF στην Τεχεράνη - Όλες οι εξελίξεις

iliaki-ekpobi-new
MEDIA

Μαρία Ηλιάκη: Ζήτησε συγγνώμη και αποχώρησε από το πλατό - «Θα σβήσω» (Video)

recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 00:16
mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν για τις νάρκες στα Στενά του Ορμούζ – Μαζική επίθεση των IDF στην Τεχεράνη, χτυπήματα και στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

dorcey osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: «Καταιγιστικός» Ολυμπιακός στο Παρίσι, 104-87 την Παρί και δεύτερη θέση

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό – Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

1 / 3