Αντζελίνα Τζολί: Μου αρέσει που βρίσκομαι στην εμμηνόπαυση

«Μου αρέσει που βρίσκομαι στην εμμηνόπαυση» δήλωσε η η σκηνοθέτρια και πρωταγωνίστρια του «By the Sea», Αντζελίνα τζολί, στην εφημερίδα «The Telegraph».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Είμαι πολύ τυχερή. Νιώθω μεγαλύτερη και αισθάνομαι κατασταλαγμένη που είμαι μεγαλύτερη. Δεν θα ήθελα να ήμουν πάλι νέα».

Τέλος, ανέφερε ότι τα συμπτώματα δεν είναι έντονα οπότε η μετάβαση είναι ομαλή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ηθοποιός είχε υποβληθεί σε επέμβαση αφαίρεσης ωοθηκών νωρίτερα φέτος, ενώ το 2013 είχε υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή.