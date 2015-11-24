Αντζελίνα Τζολί: Μου αρέσει που βρίσκομαι στην εμμηνόπαυση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
«Μου αρέσει που βρίσκομαι στην εμμηνόπαυση» δήλωσε η η σκηνοθέτρια και πρωταγωνίστρια του «By the Sea», Αντζελίνα τζολί, στην εφημερίδα «The Telegraph».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Είμαι πολύ τυχερή. Νιώθω μεγαλύτερη και αισθάνομαι κατασταλαγμένη που είμαι μεγαλύτερη. Δεν θα ήθελα να ήμουν πάλι νέα».
Τέλος, ανέφερε ότι τα συμπτώματα δεν είναι έντονα οπότε η μετάβαση είναι ομαλή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ηθοποιός είχε υποβληθεί σε επέμβαση αφαίρεσης ωοθηκών νωρίτερα φέτος, ενώ το 2013 είχε υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή.
