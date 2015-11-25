Morgan Stanley: Τρίτη η Ελλάδα ανάμεσα στις ανεπτυγμένες οικονομίες με τις μεγαλύτερες ανισότητες

Στην νότια Ευρώπη βρίσκονται οι οικονομίες του ανεπτυγμένου κόσμου όπου παρατηρούνται οι μεγαλύτερες ανισότητες, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει την τρίτη θέση πίσω από την Πορτογαλία και την Ιταλία

Στην νότια Ευρώπη βρίσκονται οι οικονομίες του ανεπτυγμένου κόσμου όπου παρατηρούνται οι μεγαλύτερες ανισότητες, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει την τρίτη θέση πίσω από την Πορτογαλία και την Ιταλία σύμφωνα με νέα έκθεση της Morgan Stanley, που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg.

Στην τέταρτη θέση της κατάταξης βρίσκεται η Ισπανία και ακολουθούν οι ΗΠΑ και η Γερμανία, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Οι αναλυτές της Morgan Stanley μελέτησαν δείκτες που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις μισθολογικές διαφορές ανάμεσα στα φύλα, την ακούσια μερική απασχόληση και την πρόσβαση στο Ίντερνετ.

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, η ανισότητα εισοδήματος έχει καταγράψει τη μεγαλύτερη αύξηση στην Σουηδία αν κοιτάξει κανείς τις ανεπτυγμένες οικονομίες. Ακόμα και μετά από αυτή την αύξηση, η Σουηδία (και οι υπόλοιπες σκανδιναβικές χώρες) συνεχίζουν να έχουν τα χαμηλότερα επίπεδα ανισότητας.

Η επίμονη ανισότητα πλήττει την οικονομική ανάπτυξη μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με την τράπεζα. Παρεμποδίζοντας την πρόσβαση σε ευκαιρίες, υπονομεύει τα κίνητρα για να δουλέψει κανείς πιο σκληρά, να μορφωθεί περισσότερο και να βελτιώσει τις δεξιότητές του. Μπορεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στους φορείς χάραξης της πολιτικής και τους κοινωνικούς θεσμούς και να οδηγήσει σε λύσεις οικονομικής πολιτικής, όπως η αυξημένη ρύθμιση της αγοράς, ο προστατευτισμός και τα μέτρα κατά της μετανάστευσης.

«Οι προηγούμενες γενεές των οικογενειών της μεσαίας τάξης, που προήλθαν από την περίοδο μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μπορούσαν να φιλοδοξούν να βελτιώσουν το επίπεδο ζωής του, με ένα σχετικά καλό σπίτι, καλή μόρφωση για τα παιδιά τους και αξιοπρεπείς συντάξεις», ανέφεραν οι οικονομολόγοι της Morgan Stanley. «Αντίθετα, οι φιλοδοξίες της μεσαίας τάξης τώρα προσκρούουν στον τοίχο της εύρεσης απασχόλησης και της συνταξιοδοτικής ανασφάλειας».