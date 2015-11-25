search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.12.2025 17:35
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.11.2015 10:07

Morgan Stanley: Τρίτη η Ελλάδα ανάμεσα στις ανεπτυγμένες οικονομίες με τις μεγαλύτερες ανισότητες

25.11.2015 10:07
Morgan Stanley: Στροφή 180 μοιρών με αναβάθμιση σε overweight για τις ελληνικές μετοχές - Media

Στην νότια Ευρώπη βρίσκονται οι οικονομίες του ανεπτυγμένου κόσμου όπου παρατηρούνται οι μεγαλύτερες ανισότητες, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει την τρίτη θέση πίσω από την Πορτογαλία και την Ιταλία

 

Στην νότια Ευρώπη βρίσκονται οι οικονομίες του ανεπτυγμένου κόσμου όπου παρατηρούνται οι μεγαλύτερες ανισότητες, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει την τρίτη θέση πίσω από την Πορτογαλία και την Ιταλία σύμφωνα με νέα έκθεση της Morgan Stanley, που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg.

Στην τέταρτη θέση της κατάταξης βρίσκεται η Ισπανία και ακολουθούν οι ΗΠΑ και η Γερμανία, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Οι αναλυτές της Morgan Stanley μελέτησαν δείκτες που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις μισθολογικές διαφορές ανάμεσα στα φύλα, την ακούσια μερική απασχόληση και την πρόσβαση στο Ίντερνετ.

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, η ανισότητα εισοδήματος έχει καταγράψει τη μεγαλύτερη αύξηση στην Σουηδία αν κοιτάξει κανείς τις ανεπτυγμένες οικονομίες. Ακόμα και μετά από αυτή την αύξηση, η Σουηδία (και οι υπόλοιπες σκανδιναβικές χώρες) συνεχίζουν να έχουν τα χαμηλότερα επίπεδα ανισότητας.

Η επίμονη ανισότητα πλήττει την οικονομική ανάπτυξη μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με την τράπεζα. Παρεμποδίζοντας την πρόσβαση σε ευκαιρίες, υπονομεύει τα κίνητρα για να δουλέψει κανείς πιο σκληρά, να μορφωθεί περισσότερο και να βελτιώσει τις δεξιότητές του. Μπορεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στους φορείς χάραξης της πολιτικής και τους κοινωνικούς θεσμούς και να οδηγήσει σε λύσεις οικονομικής πολιτικής, όπως η αυξημένη ρύθμιση της αγοράς, ο προστατευτισμός και τα μέτρα κατά της μετανάστευσης.

«Οι προηγούμενες γενεές των οικογενειών της μεσαίας τάξης, που προήλθαν από την περίοδο μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μπορούσαν να φιλοδοξούν να βελτιώσουν το επίπεδο ζωής του, με ένα σχετικά καλό σπίτι, καλή μόρφωση για τα παιδιά τους και αξιοπρεπείς συντάξεις», ανέφεραν οι οικονομολόγοι της Morgan Stanley. «Αντίθετα, οι φιλοδοξίες της μεσαίας τάξης τώρα προσκρούουν στον τοίχο της εύρεσης απασχόλησης και της συνταξιοδοτικής ανασφάλειας».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mploka agrotes 543- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Διακοπή στη κυκλοφορία φορτηγών στον κόμβο του Ορμενίου και το Τελωνείο των Κήπων

maxairi
ΕΛΛΑΔΑ

Ταύρος: Ληστεία σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών με την απειλή μαχαιριού – Τραυματίστηκε 29χρονη

alysides new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Χιονοδρομικά και χειμερινοί προορισμοί – Ο νόμος σχετικά με τις αλυσίδες στο αυτοκίνητο

macro bardot (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μακρόν αποχαιρετά την Μπριζίτ Μπαρντό – «Θρηνούμε έναν θρύλο του αιώνα»

bardot
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Παγκόσμια θλίψη για την «Μπεμπέ»: Ποια ήταν η τελευταία της επιθυμία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xionia parnitha 5543- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα

agrotes-tempi-345
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή στα μπλόκα: Αγρότες καταγγέλλουν πιέσεις με δεσμεύσεις λογαριασμών και έξτρα ελέγχους για να φύγουν από τους δρόμους – Η περίπτωση Μπότα  

stamatis_malelis
MEDIA

Σταμάτης Μαλέλης: «Θα έβαζα ψυχαγωγική εκπομπή να χτυπήσει στα ίσα τη Γερμανού»

karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

rammos
ΕΛΛΑΔΑ

Ράμμος για Φλώρινα: Θα τραγουδούμε ό,τι λαχταράει η καρδιά μας, σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο θέλουμε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.12.2025 17:35
mploka agrotes 543- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Διακοπή στη κυκλοφορία φορτηγών στον κόμβο του Ορμενίου και το Τελωνείο των Κήπων

maxairi
ΕΛΛΑΔΑ

Ταύρος: Ληστεία σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών με την απειλή μαχαιριού – Τραυματίστηκε 29χρονη

alysides new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Χιονοδρομικά και χειμερινοί προορισμοί – Ο νόμος σχετικά με τις αλυσίδες στο αυτοκίνητο

1 / 3