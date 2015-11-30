Παρίσι: Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και Αλ Γκορ στη «Σύνοδο Κορυφής των Δημάρχων» (Photos)

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και ο Αλ Γκορ θα μετάσχουν μαζί με εκατοντάδες τοπικούς αξιωματούχους στη “Σύνοδο Κορυφής των Δημάρχων” που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο Δημαρχείο του Παρισιού, στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης για το Κλίμα (COP21), ανακοίνωσαν σήμερα οι δημοτικές αρχές της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και ο Αλ Γκορ θα μετάσχουν μαζί με εκατοντάδες τοπικούς αξιωματούχους στη “Σύνοδο Κορυφής των Δημάρχων” που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο Δημαρχείο του Παρισιού, στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης για το Κλίμα (COP21), ανακοίνωσαν σήμερα οι δημοτικές αρχές της γαλλικής πρωτεύουσας.

Περίπου 900 άνθρωποι αναμένεται να μετάσχουν στη Σύνοδο Κορυφής τοπικών αξιωματούχων για το Κλίμα που συνδιοργανώθηκε από την δήμαρχο του Παρισιού Αν Ινταλγκό και τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης και ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ για τις πόλεις και την κλιματική αλλαγή Μάικλ Μπλούμπεργκ.

Ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός Ρόμπερτ Ρέντφορντ θα είναι ένας από τους ομιλητές στη σύνοδο κορυφής, όπου μετέχει εκπροσωπώντας την μη κυβερνητική οργάνωση για το περιβάλλον “National Resources Defense Council”.

Ο επίσης γνωστός ηθοποιός και πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ θα εκπροσωπήσει παράλληλα τη “R20”, μια μκο για το κλίμα, την οποία έχει ιδρύσει.

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υπέρμαχος της προστασίας του περιβάλλοντος Αλ Γκορ θα μιλήσει και αυτός εξ ονόματος της The Climate Reality Project, η οποία αξιώνει την επίτευξη μιας συμφωνίας για το κλίμα κατά τη Διάσκεψη στο Παρίσι.

Πολλοί δήμαρχοι έχουν ήδη αναγγείλει τη συμμετοχή τους, προστίθεται στην ανακοίνωση των δημοτικών αρχών του Παρισιού, μεταξύ των οποίων αυτοί της Βαρκελώνης, του Σαντιάγο, του Ρίο ντε Τζανέιρο, του Σίδνεϊ, του Μόντρεαλ, του Λος Άντζελες, του Σικάγο, της Κωνσταντινούπολης, της Στοκχόλμης, του Ντακάρ, της Μαδρίτης, του Βερολίνου, του Γιοχάνεσμπουργκ και της Σεούλ.

Παρών θα είναι επίσης ο δήμαρχος του Μπορντό και πρώην πρωθυπουργός Αλέν Ζιπέ, όπως και ο Χοεσούνγκ Λι, πρόεδρος της Διακυβερνητικής Ομάδας Ειδικών για τις Κλιματικές Αλλαγές (GIEC).

Οι τοπικοί αξιωματούχοι που θέλουν “να ακουστεί η φωνή τους για μια λύση για το κλίμα” θα αναλάβουν διάφορες δεσμεύσεις κατά την σύνοδο αυτή κορυφής τις οποίες θα μεταφέρουν στο Μπουρζέ, όπου διεξάγεται η Διεθνής Διάσκεψη για το Κλίμα (COP21) από σήμερα ως τις 11 Δεκεμβρίου.