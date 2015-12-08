search
08.12.2015 10:07

«Το μυστήριο του αιώνα» – Αποκαλύφθηκε το πρόσωπο πίσω από τη Μόνα Λίζα

Για δέκα χρόνια ο Pascal Cotte, Γάλλος επιστήμονας ανέλυε τον πιο διάσημο πίνακα του Λούβρου, τη Μόνα Λίζα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι και αποκάλυψε ότι το μεγαλύτερο μυστήριο του πίνακα δεν είναι ούτε το αινιγματικό χαμόγελο, αλλά ούτε το βλέμμα.

 

Για δέκα χρόνια ο Pascal Cotte, Γάλλος επιστήμονας ανέλυε τον πιο διάσημο πίνακα του Λούβρου, τη Μόνα Λίζα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι και αποκάλυψε ότι το μεγαλύτερο μυστήριο του πίνακα δεν είναι ούτε το αινιγματικό χαμόγελο, αλλά ούτε το βλέμμα. Όπως ισχυρίζεται πίσω από τη Μόνα Λίζα στον πίνακα του Ντα Βίντσι, υπάρχει ένα άλλο πρόσωπο και σύμφωνα με ιστορικούς το όνομα του πίνακα άλλαξε μέσα στην πάροδο των ετών.

Ένα νέο ντοκιμαντέρ που θα προβάλλεται στο BBC με τίτλο «Τα μυστικά της Μόνα Λίζα», ισχυρίζεται ότι το όνομα του πίνακα άλλαξε και ο ιστορικός Andrew Graham-Dixon τονίζει ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για μία από τις ιστορίες του αιώνα.

«Θα υπήρχε θέμα για τις αρχές του μουσείου να παραδεχθούν ότι ο πίνακας έχει άλλο όνομα υποστηρίζει ο ιστορικός γιατί εδώ μιλάμε για τον αποχαιρετισμό της Μόνα Λίζα και το καλωσόρισμα κάποιας άλλης» επισημαίνει ο ιστορικός.

Ο Γάλλος επιστήμονας πήρε άδεια να μελετήσει τον πίνακα το 2004 εφαρμόζοντας μία πρωτοπόρα τεχνολογία  που του έδωσε τη δυνατότητα να αναδομήσει το τι υπάρχει ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα του πίνακα.

«Τώρα μπορούμε να αναλύσουμε ακριβώς το τι υπάρχει μέσα στα διαφορετικά επίπεδα του πίνακα και μπορούμε να δούμε και τις διαφορετικές χρονολογίες που κατασκευάστηκε ο πίνακας» λέει ο Γάλλος επιστήμονας και τονίζει ότι το αποτέλεσμα θα ανατρέψει πλήρως την εικόνα μας για το αριστούργημα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι.

Οι ισχυρισμοί του Γάλλου επιστήμονα έχουν προκαλέσει αντιπαραθέσεις στην επιστημονική κοινότητα και έχουν διχάσει τους ειδικούς.

Πολλοί ιστορικοί της τέχνης υποστηρίζουν ότι το πρόσωπο πίσω από τη Μόνα Λίζα είναι απλά η εξέλιξη του έργου και δηλώνουν πεπεισμένοι ότι η Μόνα Λίζα είναι η Λίζα.

Το μουσείο του Λούβρου δεν θέλησε να σχολιάσει τις αποκαλύψεις του Γάλλου επιστήμονα για τον πίνακα που σήμερα κοστολογείται στα 782 εκατ. δολάρια.

Πηγή: Independent

