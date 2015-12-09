Μεγαλέμπορος όπλων συνελήφθη στην Αττική – Πληροφορίες ότι προμήθευε και τη Χεζμπολάχ

Συνελήφθη στην περιοχή του Ασπρόπυργου, 49χρονος υπήκοος ΗΠΑ και Ιορδανίας, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τις αμερικανικές Αρχές.

Συνελήφθη στην περιοχή του Ασπρόπυργου, 49χρονος υπήκοος ΗΠΑ και Ιορδανίας, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τις αμερικανικές Αρχές.

Το ένταλμα σύλληψης είναι για λαθρεμπόριο όπλων και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι οι δραστηριότητες του 49χρονου στην Ανατολική Μεσόγειο ήταν τόσο «εκτεταμένες» ώστε προμήθευε όπλα και στη Χεζμπολάχ.