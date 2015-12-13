search
ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 00:06
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.12.2015 11:26

Έρχονται τα ποντίκια… «πυροτεχνουργοί»

13.12.2015 11:26
Έρχονται τα ποντίκια... «πυροτεχνουργοί» - Media

Προχωρά η εκπαίδευση των ποντικών- «πυροτεχνουργών» που αναμένεται να πιάσουν σύντομα δουλειά. Η Ισραηλινή εταιρία security Χ-Test επεξεργάζεται εδώ και λίγους μήνες ένα εξελιγμένο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών με πρωταγωνιστές τα μικροσκοπικά τρωκτικά.

 

Προχωρά η εκπαίδευση των ποντικών- «πυροτεχνουργών» που αναμένεται να πιάσουν σύντομα δουλειά. Η Ισραηλινή εταιρία security Χ-Test επεξεργάζεται εδώ και λίγους μήνες ένα εξελιγμένο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών με πρωταγωνιστές τα μικροσκοπικά τρωκτικά.

Ο Γιουβάλ Αμστερνταμ, πρώην ειδικός του Ισραηλινού στρατού στις απενεργοποιήσεις βομβών, εξηγεί πώς αυτό το σύστημα είναι ίσως το πιο εξελιγμένο που έγινε ποτέ-και το οποίο χρησιμοποιεί ποντίκια.

«Η όσφρηση των ποντικών είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένη, ακριβώς όπως των σκύλων, αλλά είναι μικρότερα σε μέγεθος και εύκολο να εκπαιδευτούν. Είναι φθηνά και δεν χρειάζεται να τα βγάζεις βόλτα. Από την στιγμή που εκπαιδεύονται γίνονται βιο-ανιχνευτές» εξηγεί ο κ. Αμστερνταμ.

Και για όσους έχουν ήδη ανατριχιάσει, τα ποντίκια δεν θα τρέχουν ελεύθερα πάνω σε επιβάτες και αποσκευές, αλλά θα μυρίζουν μέσα από μικρά κλουβιά.

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ebola-kongo-2
ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΥ: Οι συστάσεις για τις θεραπείες και τα υποψήφια εμβόλια για τον Έμπολα στο Κονγκό

peiraias-ioulios
ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Μαζική η έξοδος των εκδρομέων – Με πληρότητα κοντά στο 100% αναχώρησαν τα πλοία

astinomiko21
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άντρας ανέβαζε φωτογραφίες στα social media με όπλα διαφόρων ειδών – Τρεις συλλήψεις για παράνονη οπλοκατοχή (Photos)

iran-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ: Γιατί καθυστερεί η οριστικοποίησή της – Τα ανοιχτά ζητήματα και τα σημεία-«κλειδιά»

parisArsebal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Παρί Σ.Ζ., «λύγισε» στα πέναλτι την Άρσεναλ – Ισόπαλες με 1-1 στην κανονική διάρκεια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
libya_metanastes_ellada_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

tsouros_germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για Κώστα Τσουρό: «Τον ξέσκισαν»

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φεύγουν μαζικά για σύνταξη πριν έρθουν τα δύσκολα με όρια ηλικίας και νέες αλλαγές

EFORIA DOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φόρος για τα αναδρομικά: Η εφορία στέλνει δεύτερο λογαριασμό σε χιλιάδες φορολογούμενους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 23:57
ebola-kongo-2
ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΥ: Οι συστάσεις για τις θεραπείες και τα υποψήφια εμβόλια για τον Έμπολα στο Κονγκό

peiraias-ioulios
ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Μαζική η έξοδος των εκδρομέων – Με πληρότητα κοντά στο 100% αναχώρησαν τα πλοία

astinomiko21
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άντρας ανέβαζε φωτογραφίες στα social media με όπλα διαφόρων ειδών – Τρεις συλλήψεις για παράνονη οπλοκατοχή (Photos)

1 / 3