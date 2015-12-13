Έρχονται τα ποντίκια… «πυροτεχνουργοί»

Προχωρά η εκπαίδευση των ποντικών- «πυροτεχνουργών» που αναμένεται να πιάσουν σύντομα δουλειά. Η Ισραηλινή εταιρία security Χ-Test επεξεργάζεται εδώ και λίγους μήνες ένα εξελιγμένο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών με πρωταγωνιστές τα μικροσκοπικά τρωκτικά.

Προχωρά η εκπαίδευση των ποντικών- «πυροτεχνουργών» που αναμένεται να πιάσουν σύντομα δουλειά. Η Ισραηλινή εταιρία security Χ-Test επεξεργάζεται εδώ και λίγους μήνες ένα εξελιγμένο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών με πρωταγωνιστές τα μικροσκοπικά τρωκτικά.

Ο Γιουβάλ Αμστερνταμ, πρώην ειδικός του Ισραηλινού στρατού στις απενεργοποιήσεις βομβών, εξηγεί πώς αυτό το σύστημα είναι ίσως το πιο εξελιγμένο που έγινε ποτέ-και το οποίο χρησιμοποιεί ποντίκια.

«Η όσφρηση των ποντικών είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένη, ακριβώς όπως των σκύλων, αλλά είναι μικρότερα σε μέγεθος και εύκολο να εκπαιδευτούν. Είναι φθηνά και δεν χρειάζεται να τα βγάζεις βόλτα. Από την στιγμή που εκπαιδεύονται γίνονται βιο-ανιχνευτές» εξηγεί ο κ. Αμστερνταμ.

Και για όσους έχουν ήδη ανατριχιάσει, τα ποντίκια δεν θα τρέχουν ελεύθερα πάνω σε επιβάτες και αποσκευές, αλλά θα μυρίζουν μέσα από μικρά κλουβιά.