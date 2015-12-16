Πρόωρη εμμηνόπαυση προκαλεί το κάπνισμα (ακόμη και το παθητικό)

Η συχνή έκθεση μιας γυναίκας στον καπνό του τσιγάρου, είτε ως ενεργητική είτε ως παθητική καπνίστρια, συνδέεται με προβλήματα γονιμότητας

Η συχνή έκθεση μιας γυναίκας στον καπνό του τσιγάρου, είτε ως ενεργητική είτε ως παθητική καπνίστρια, συνδέεται με προβλήματα γονιμότητας, ενώ μπορεί να φέρει πιο πρόωρα την εμμηνόπαυση κατά ένα έως δύο έτη, σε σχέση με τις μη καπνίστριες και όσες δεν εκτίθενται συχνά σε παθητικό κάπνισμα, σύμφωνα με μια νέα μεγάλη αμερικανική επιστημονική έρευνα.

Οι ερευνητές των πανεπιστημίων Χάρβαρντ, Νέας Υόρκης, Πίτσμπουργκ και Μπαφαλο, με επικεφαλής τη Ντανιέλ Σμιθ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για θέματα ελέγχου του καπνίσματος “Tobacco Control”, ανέλυσαν στοιχεία για πάνω από 93.000 γυναίκες.

Σε σχέση με τις μη καπνίστριες, οι καπνίστριες – νυν και πρώην- είχαν κατά μέσο όρο 14% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων να «πιάσουν» παιδί, καθώς και 26% μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν εμμηνόπαυση πρόωρα πριν τα 50 τους.

Η μέση ηλικία έναρξης της εμμηνόπαυσης είναι σημαντικά μικρότερη μεταξύ των καπνιστριών. Στις «βαριές» καπνίστριες (που καπνίζουν πάνω από ένα πακέτο τη μέρα μετά τα 15 τους), η εμμηνόπαυση εμφανίζεται περίπου 22 μήνες νωρίτερα.

Αλλά και οι παθητικές καπνίστριες, που δεν ήσαν ενεργές καπνίστριες οι ίδιες, αλλά για πολλά χρόνια ζούσαν σε σπίτι με καπνιστές, είχαν 18% μεγαλύτερη πιθανότητα για προβλήματα γονιμότητας, ενώ η εμμηνόπαυσή τους εμφανιζόταν έως 13 μήνες νωρίτερα.

Προηγούμενες μελέτες έχουν συσχετίσει την πρόωρη εμμηνόπαυση με αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου από οποιαδήποτε αιτία.

Οι τοξίνες του καπνού επιδρούν αρνητικά στην αναπαραγωγική ικανότητα της γυναίκας και διαταράσσουν την ορμονική ισορροπία της. «Όλες οι γυναίκες πρέπει να προστατεύονται από το ενεργητικό και από το παθητικό κάπνισμα», συμπεραίνουν οι ερευνητές.