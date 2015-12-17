Δείτε πώς ζουν οι πρόσφυγες στο χόκεϊ Ελληνικού (Photos + Video)

Σε τραγικές συνθήκες διαμένουν οι μετανάστες που έχουν μεταφερθεί στο γήπεδο του Χόκεϊ στο Ελληνικό και αναμένεται να φιλοξενηθούν εκεί για τρεις μήνες.

