search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 15:33
search
MENU CLOSE

Μιχάλης Λαγάνης - Το Ποντίκι Web ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΑΝΗΣ - ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.12.2015 12:50

Δείτε πώς ζουν οι πρόσφυγες στο χόκεϊ Ελληνικού (Photos + Video)

17.12.2015 12:50
Δείτε πώς ζουν οι πρόσφυγες στο χόκεϊ Ελληνικού (Photos + Video) - Media

Σε τραγικές συνθήκες διαμένουν οι μετανάστες που έχουν μεταφερθεί στο γήπεδο του Χόκεϊ στο Ελληνικό και αναμένεται να φιλοξενηθούν εκεί για τρεις μήνες.

 

Σε τραγικές συνθήκες διαμένουν οι μετανάστες που έχουν μεταφερθεί στο γήπεδο του Χόκεϊ στο Ελληνικό και αναμένεται να φιλοξενηθούν εκεί για τρεις μήνες.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aithousa dikastiriou 098- new
ΕΛΛΑΔΑ

Την απαλλαγή του γνωστού σκηνοθέτη που κατηγορείται για βιασμό πρότεινε η εισαγγελέας – «Οι ασάφειες και τα κενά κλονίζουν τις κατηγορίες»

ermou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γυψοσανίδα έπεσε στο κεφάλι διερχόμενης στην Ερμού

pyrgos-peiraia
ADVERTORIAL

Ο Πύργος του Πειραιά όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Φωταγωγήθηκε στα χρώματα της Allwyn και το θέαμα είναι εντυπωσιακό

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξέφυγε η Λατινοπούλου: Ζήτησα από την ΕΕ την επιστροφή της «θανατικής ποινής για λαθροκινητές» – «Μπαρμπα-ξερόλας» ο Βελόπουλος

ippokrateio_athina_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ιπποκράτειο: Ελεύθερος με αναστολή ο διευθυντής της Καρδιολογικής που συνελήφθη για φακελάκι – Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zozo-sapountzaki-new
LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δεν πήγε στην αποτέφρωση του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου (Video)

violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

katerina-kainourgiou-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Νιώθω ότι με καλεί ο Άγιος Νεκτάριος» (Video)

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 15:31
aithousa dikastiriou 098- new
ΕΛΛΑΔΑ

Την απαλλαγή του γνωστού σκηνοθέτη που κατηγορείται για βιασμό πρότεινε η εισαγγελέας – «Οι ασάφειες και τα κενά κλονίζουν τις κατηγορίες»

ermou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γυψοσανίδα έπεσε στο κεφάλι διερχόμενης στην Ερμού

pyrgos-peiraia
ADVERTORIAL

Ο Πύργος του Πειραιά όπως δεν τον έχετε ξαναδεί – Φωταγωγήθηκε στα χρώματα της Allwyn και το θέαμα είναι εντυπωσιακό

1 / 3