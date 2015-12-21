Συλλήψεις και προσαγωγές ιερόδουλων και μαστροπών στη Λ. Ποσειδώνος

Επτά αλλοδαποί συνελήφθησαν για μαστροπεία, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Ασφάλειας Αττικής, οι οποίοι πραγματοποίησαν ευρεία επιχείρηση στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Οι έξι είναι πολίτες Αλβανίας και η μία Ρουμανίας. Παράλληλα, προσήχθησαν, από την ίδια περιοχή, δέκα αλλοδαπές γυναίκες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν εκθέσεις αρχής για παράβαση του νόμου περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι οι συλληφθέντες μετέφεραν καθημερινά και κατά τις νυχτερινές ώρες, κατά μήκος της Λεωφόρου Ποσειδώνος, από το ύψος του Μοσχάτου έως και τη Γλυφάδα, αλλοδαπές γυναίκες που εκδίδονταν, ενώ τις επιτηρούσαν κατά τη διάρκεια παραμονής τους στις πιάτσες, εκμεταλλευόμενοι αυτές συστηματικά.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το χρηματικό ποσό σχεδόν 4.000 ευρώ, πέντε αυτοκίνητα και δύο πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.