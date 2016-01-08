Ο Τσάνινγκ Τατούμ ντύθηκε γυναίκα. Και τι γυναίκα: Μπιγιονσέ!(Video)

Το σίγουρο είναι ότι το «έχει» με τον χορό και τις μεταμφιέσεις. Για αυτό, άλλωστε, ο Τσάνινγκ Τατούμ έχει λάμψει ως στρίπερ στο «Magik Mike».

Τώρα ο νεαρό περφόρμερ τα έδωσε όλα ως… Μπιγιονσέ. Με ξανθιά πλούσια περούκα, ψηλές μπότες πάνω από το γόνατο και σέξι ντύσιμο τραγούδησε και φυσικά χόρεψε το «Run the world» στο σόου «Lip Sync Battle». Όλα καλά, όλα ωραία, γιατί ο κόσμος δεν καταλάβαινε ότι έβλεπε μια fake Μπιγιονσέ, μέχρι που βγήκε η ίδια η ποπ σταρ και τον συνόδευσε στην ερμηνεία και τον χορό.