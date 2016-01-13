search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 15:40
13.01.2016 08:00

Η συγκινητική στιγμή όπου οικογένεια καγκουρό θρηνεί για τη νεκρή μητέρα (Photos)

Μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός στο Queensland της Αυστραλίας. Το αρσενικό καγκουρό φαίνεται να προσπαθεί να σηκώσει το άψυχο σώμα της συντρόφου του. Ο φωτογράφος Evan Switzer παρατήρησε ότι κάτι γινόταν με την οικογένεια των καγκουρό, πλησίασε και άρχισε να τραβάει φωτογραφίες.

 

Μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός στο Queensland της Αυστραλίας. Το αρσενικό καγκουρό φαίνεται να προσπαθεί να σηκώσει το άψυχο σώμα της συντρόφου του. Ο φωτογράφος Evan Switzer παρατήρησε ότι κάτι γινόταν με την οικογένεια των καγκουρό, πλησίασε και άρχισε να τραβάει φωτογραφίες.

«Είδα το αρσενικό καγκουρό να κρατάει το κεφάλι του θηλυκού και ήταν σαν να προσπαθούσε να τη σηκώσει και να δει τι δεν πάει καλά με αυτή» είπε ο φωτογράφος στην Daily Mail και πρόσθεσε ότι το αρσενικό δεν μπορούσε να τη σηκώσει και ξάπλωσε δίπλα της αγκαλιάζοντάς την. Ήταν κάτι πολύ συγκινητικό, μία πολύ ιδιαίτερη στιγμή θρήνου για την απώλεια του συντρόφου».

Το μικρό καγκουρό στεκόταν δίπλα και όπως λέει ο φωτογράφος ακουμπούσε απαλά τη μητέρα του με τις οπλές του. 

