ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026 12:11
23.01.2016 12:08

Επική ατάκα εκπροσώπου αγροτών στο Mega: Πάγωσαν τα κ@λ@μάγουλα! (Video)

Μιάμιση ώρα στο κρύο περίμενε ο εκπρόσωπος των αγροτών Κώστας Ανεστίδης, στα διόδια Μαλγάρων, για να τον βγάλουν στον αέρα στην εκπομπή του «Mega Σαββατοκύριακο» και την… είπε στους παρουσιαστές…

 

Μιάμιση ώρα στο κρύο περίμενε ο εκπρόσωπος των αγροτών Κώστας Ανεστίδης, στα διόδια Μαλγάρων, για να τον βγάλουν στον αέρα στην εκπομπή του «Mega Σαββατοκύριακο» και την… είπε στους παρουσιαστές:

 «Ακούστε με λίγο! Ακούστε με! Εκεί στο στούντιο έχει 30°C κι εδώ έχει -5°C! Μας έχετε μιάμιση ώρα στημένους εδώ κι εκεί κάνουν δημιουργικές ασάφειες!»

Τέλος, κατέληξε: «Αν πειράξω τη μύτη μου θα πέσει κάτω! Πάγωσαν τα κ@λ@μάγουλα! Άιντε»!

