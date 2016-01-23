Επική ατάκα εκπροσώπου αγροτών στο Mega: Πάγωσαν τα κ@λ@μάγουλα! (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μιάμιση ώρα στο κρύο περίμενε ο εκπρόσωπος των αγροτών Κώστας Ανεστίδης, στα διόδια Μαλγάρων, για να τον βγάλουν στον αέρα στην εκπομπή του «Mega Σαββατοκύριακο» και την… είπε στους παρουσιαστές…
Μιάμιση ώρα στο κρύο περίμενε ο εκπρόσωπος των αγροτών Κώστας Ανεστίδης, στα διόδια Μαλγάρων, για να τον βγάλουν στον αέρα στην εκπομπή του «Mega Σαββατοκύριακο» και την… είπε στους παρουσιαστές:
«Ακούστε με λίγο! Ακούστε με! Εκεί στο στούντιο έχει 30°C κι εδώ έχει -5°C! Μας έχετε μιάμιση ώρα στημένους εδώ κι εκεί κάνουν δημιουργικές ασάφειες!»
Τέλος, κατέληξε: «Αν πειράξω τη μύτη μου θα πέσει κάτω! Πάγωσαν τα κ@λ@μάγουλα! Άιντε»!
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.