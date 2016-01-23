Επική ατάκα εκπροσώπου αγροτών στο Mega: Πάγωσαν τα κ@λ@μάγουλα! (Video)

Μιάμιση ώρα στο κρύο περίμενε ο εκπρόσωπος των αγροτών Κώστας Ανεστίδης, στα διόδια Μαλγάρων, για να τον βγάλουν στον αέρα στην εκπομπή του «Mega Σαββατοκύριακο» και την… είπε στους παρουσιαστές…

«Ακούστε με λίγο! Ακούστε με! Εκεί στο στούντιο έχει 30°C κι εδώ έχει -5°C! Μας έχετε μιάμιση ώρα στημένους εδώ κι εκεί κάνουν δημιουργικές ασάφειες!»

Τέλος, κατέληξε: «Αν πειράξω τη μύτη μου θα πέσει κάτω! Πάγωσαν τα κ@λ@μάγουλα! Άιντε»!