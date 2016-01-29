search
29.01.2016

300 (!) τόνοι τσίπουρο κατασχέθηκαν στον Τύρναβο!

Ποσότητα τσίπουρου, συνολικού βάρους 304,5 τόνων δεσμεύτηκε από το τελωνείο της Λάρισας.

Ποσότητα τσίπουρου, συνολικού βάρους 304,5 τόνων δεσμεύτηκε από το τελωνείο της Λάρισας, έπειτα από έλεγχο που διενήργησε στις 22/1, κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας και την Τελωνειακή Υπηρεσία του νομού, σε επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών το χονδρικό εμπόριο τυροκομικών προϊόντων και οίνων-ποτών, στον Τύρναβο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν το αρχηγείο της ΕΛΑΣ και η γενική γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν στην αποθήκη της επιχείρησης 16 δεξαμενές χωρητικότητας από 300 έως 2.250 κιλά, που περιείχαν συνολικά 18.590 κιλά αποστάγματος (τσίπουρο) και σε υπό κατασκευή οινοποιείο εντοπίστηκαν εννέα δεξαμενές χωρητικότητας από 5.000 έως 25.000 κιλά, οποίες περιείχαν συνολικά 66.610 κιλά τσίπουρο.

Επιπλέον, στο αποστακτήριο βρέθηκαν τέσσερις λέβητες απόσταξης (διήμεροι αποσταγματοποιοί) και σε παρακείμενη αποθήκη 48 δεξαμενές χωρητικότητας από 300 έως 10.000 κιλά, οι οποίες περιείχαν συνολικά 219.323 κιλά τσίπουρο.

Από το Τελωνείο Λάρισας δεσμεύτηκε ολόκληρη η ποσότητα του αποστάγματος, καθώς επίσης και τα βιβλία της επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της κατοχής του τσίπουρου, να εξακριβωθούν οι διαφυγόντες φόροι και να επιβληθούν τα σχετικά πρόστιμα, ενώ σχετικά δείγματα απεστάλησαν στην Χημική Υπηρεσία Λάρισας για να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε η εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας.

