Ανυποχώρητοι οι αγρότες- Προχωρούν σε 12ωρους αποκλεισμούς δρόμων

«Τελεσίδικη» προθεσμία πέντε ημερών, προκειμένου να συσταθεί διακομματική επιτροπή που θα αποσύρει το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό και φορολογικό και θα ξεκινήσει διάλογο από μηδενική βάση με τη συμμετοχή των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, δίνουν οι αγρότες στα μεγάλα μπλόκα της χώρας.

Ύστερα από τη συνάντηση των Τεμπών το Σάββατο, οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες όρισαν τη Δευτέρα το πλαίσιο των διεκδικήσεών τους, το οποίο απεστάλη σε όλα τα μπλόκα της χώρας, ενώ κοινοποιήθηκε στον πρόεδρο της Βουλής και στους αρχηγούς όλων των κομμάτων.

Για το ασφαλιστικό, στο πλαίσιο ζητείται να παραμείνει ανεξάρτητος ο ΟΓΑ, να γίνει εξυγίανσή του, αλλά και να απαλλαγεί από ξένες προς αυτόν υποχρεώσεις. Παράλληλα, οι αγρότες αξιώνουν ξεκαθάρισμα των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ (ασφαλισμένοι να είναι μόνο αγρότες και συνταξιούχοι αγρότες) και να μην γίνει καμία αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών.

Για το φορολογικό, ζητείται να παραμείνει ο συντελεστής φορολόγησης κάτω από το 13% και χωρίς προκαταβολή, να διατηρηθεί το ατομικό αφορολόγητο εισόδημα στις 12.000 ευρώ και να μείνουν αφορολόγητες όλες οι αγροτικές επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, όπως η βασική ενίσχυση, η συνδεδεμένη ενίσχυση, τα σχέδια βελτίωσης και οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ.

Για το κόστος παραγωγής, το πλαίσιο διεκδικήσεων περιλαμβάνει μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια στο 6%, «όπως ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ», αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, δραστική μείωση του κόστους αγροτικού ρεύματος και ρύθμιση των συνολικών οφειλών των αγροτών προς τη ΔΕΗ.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα και με δηλώσεις του συντονιστή στο μπλόκο των Μαλγάρων, Αχιλλέα Καμπούρη, το συγκεκριμένο πλαίσιο συνυπογράφουν σίγουρα, «τα μπλόκα των Τεμπών, των Μαλγάρων, και αυτό στα “πράσινα φανάρια” της Θεσσαλονίκης στη διασταύρωση πριν το αεροδρόμιο “Μακεδονία”».

Σε επικοινωνία του ΑΠΕ-ΜΠΕ με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας, Τάσο Χαλκίδη, μέλος της Πρωτοβουλίας Αγροτών που αριθμεί 62 μέλη σε όλη την Ελλάδα, ο τελευταίος δήλωσε πως η Πρωτοβουλία συγκλίνει και αυτή προς το συγκεκριμένο πλαίσιο.

Αντίστοιχα, ο Στέργιος Λίτος, μέλος του συντονιστικού των αγροτών του μπλόκου του Προμαχώνα, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Το έλαβα το πλαίσιο, θα το εξετάσουμε και θα το συζητήσουμε στη διάρκεια της γενικής μας συνέλευσης. Μπορεί να είμαστε 18 ημέρες στους δρόμους, αλλά δεν έχουμε πρόβλημα να μείνουμε άλλες 38».

Στο μεταξύ από σήμερα οι αποκλεισμοί σε πολλά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου θα είναι 12ωροι και έτσι είναι ορατό το ενδεχόμενο να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και στη διακίνηση αγαθών, εμπορευμάτων και τροφίμων.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών δεν δείχνουν καμία διάθεση συμβιβασμού με την κυβέρνηση και είναι ανυποχώρητοι στο αίτημά τους να αποσυρθούν οι διατάξεις του ασφαλιστικού που τους αφορούν.

Θεσσαλία

Σε αποκλεισμό της ΠΑΘΕ και των παρακαμπτηρίων οδών θα προχωρήσουν και πάλι σήμερα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα, οι αγρότες, στον κόμβο των Μικροθηβών.

Οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας προγραμματίζουν για τις 11 το πρωί παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας και αμέσως μετά το ίδιο θα πράξουν και έξω από τη Δημόσια Οικονομική Εφορία, μετέδωσε η ΕΡΤ Λάρισας.

Πελοπόννησος

Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες της Πελοποννήσου, ζητώντας επιπλέον, απ’ την ομοσπονδία λαϊκών αγορών Αττικής, να παραμείνουν κλειστές όλες οι λαϊκές αγορές έως το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου.

Ακόμη ζητούν, «απόσυρση του ασφαλιστικού και φορολογικού νομοσχεδίου και συζήτηση πάνω στις προτάσεις που έχουν ήδη κατατεθεί από τους αγρότες σε προηγούμενες ανακοινώσεις, όπως και συζήτηση για όλα τα επιμέρους αγροτικά θέματα».

Στερεά Ελλάδα

Την απόφασή τους να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους κατέθεσαν εκπρόσωποι από 12 μπλόκα αγροτών της Στερεάς Ελλάδας, στη συνάντηση που είχαν με τους 25 δημάρχους ολόκληρης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της κοινής συνάντησης που είχαν με το διοικητικό συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, οι αγρότες και εκπρόσωποι των μπλόκων, προέβαλαν την απόφασή τους να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, να επεκτείνουν τους αποκλεισμούς των εθνικών δρόμων, ζητώντας από την κυβέρνηση να πάρει πίσω το σχέδιο για το νέο Ασφαλιστικό και δηλώνοντας σε όλους τους τόνους ότι θα συζητήσουν μαζί της μόνο από μηδενική βάση.

Για σήμερα προγραμματίζονται δίωροι ή και τρίωροι αποκλεισμοί, σε άλλες περιπτώσεις μόνο το μεσημέρι και σε άλλες μεσημέρι και βράδυ. Σύμφωνα με τους αγρότες, από τις 2 το μεσημέρι θα κλείσουν οι αγρότες στη Βοιωτία τον εθνικό δρόμο στο 110ο χλμ στο ύψος του Κάστρου, ενώ οι συνάδελφοί τους 20 χλμ, πριν στον 90ό χιλιόμετρο θα κλείσουν και πάλι την εθνική οδό για τον ίδιο χρόνο. Ανάλογοι αποκλεισμοί αποφασίστηκαν και για το βράδυ, χωρίς να έχει καθοριστεί η ώρα έναρξής τους.

Ακόμα, ο δρόμος Λαμίας-Δομοκού, θα κλείσει από τις 12 το μεσημέρι για 2 ώρες, τόσο στην πόλη του Δομοκού όσο και στο 43ο χιλιόμετρο στην περιοχή Δρούγου.

Συγχρόνως, αγρότες επαγγελματίες αλλά και επιστημονικοί φορείς προετοιμάζονται για την κινητοποίηση της Πέμπτης, ενώ στην κινητοποίηση αυτή θα μετέχουν και τα ταξί (από τις 6 π.μ. της Πέμπτης μέχρι τις 6 π.μ. της Παρασκευής) – έτσι για 24 ώρες στην πόλη της Λαμίας και στην ευρύτερη περιοχή δεν θα κυκλοφορούν ούτε ταξί. Παράλληλα οι γιατροί έχουν σταματήσει την συνταγογράφηση από σήμερα και μέχρι την Τετάρτη.

Κλείνουν οι είσοδοι και έξοδοι της χώρας

Από σήμερα κλείνουν επ΄αόριστον τα τελωνεία των Κήπων και των Καστανιών, στα σύνορα με την Τουρκία, καθώς οι αγρότες του Έβρου συντονίζονται στις κινητοποιήσεις με τα μπλόκα των άλλων γεωγραφικών διαμερισμάτων.

Αιτωλοακαρνανία και Δυτική Ελλάδα

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο του Κεφαλόβρυσου, στην Αιτωλοακαρνανία, με πολύωρο αποκλεισμό της εθνικής οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, έπειτα από απόφαση της συνέλευσης ο κόμβος Κεφαλόβρυσου θα αποκλειστεί από τις 10:00 το πρωί έως 12:00 τα μεσάνυχτα, ενώ, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, είναι πιθανός και ο αποκλεισμός των παρακαμπτηρίων οδών.

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και οι αγρότες της Ηλείας που σκοπεύουν να επιμηκύνουν τις ώρες αποκλεισμού της Ε.Ο. Πύργου – Πατρών στα μπλόκα, και κυρίως σ’ αυτό του Κουρτεσίου.

Για την Πέμπτη και με αφορμή την πανελλαδική πανεργατική απεργία, υπάρχει η σκέψη για κοινή κάθοδο στα μπλόκα των αγροτών και των άλλων κοινωνικών ομάδων που θίγονται από το σχέδιο της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό.