Η Κέιτ Γουίνσλετ ομολογεί ότι θα μπορούσε να σώσει τον Λεονάρντο ντι Κάπριο στον Τιτανικό! (Video)

Έπρεπε να περάσουν είκοσι χρόνια για να δικαιωθούμε…

Έπρεπε να περάσουν είκοσι χρόνια για να δικαιωθούμε. Όσοι έχουν δει τον «Τιτανικό» του Τζέιμς Κάμερον σίγουρα θυμούνται την τελευταία σκηνή όπου η Ρόουζ (Κέιτ Γουίνσλετ) είναι πάνω σε μία πόρτα ενώ ο φουκαράς Τζακ (Λεονάρντο ντι Κάπριο) παγώνει και τελικά πεθαίνει μέσα στην θάλασσα.

Πρέπει να είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι που δεν αναρωτήθηκαν «μα καλά γιατί δεν τον ανέβασε κι αυτόν αφού υπήρχε χώρος;». Δεν ξέρουμε εάν η απάντηση είναι ότι δεν θα κρατούσε το βάρος και των δύο, αυτό που ξέρουμε είναι ότι η Κέιτ Γουίνσλετ επιτέλους μας δικαίωσε.

Η διάσημη ηθοποιός ομολόγησε στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ ότι «νομίζω ότι χωρούσε σε αυτό το κομμάτι πόρτας…». Και εμείς αυτό λέμε εδώ και είκοσι χρόνια!

Δείτε το απόσπασμα: