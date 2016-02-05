Ποντίκι πιάστηκε σε ποντικοπαγίδα – έκθεμα μουσείου (Photos)

Ένα ποντίκι βρέθηκε πιασμένο σε ποντικοπαγίδα έκθεμα στο Μουσείου Αγροτικής Ζωής στο Reading της Αγγλιάς.

Η ποντικοπαγίδα υπολογίζεται πως είναι 150 ετών .Η ονομασία της είναι « η αιώνια παγίδα ποντικών» επιβεβαιώνοντας τους κατασκευαστές της ότι θα διαρκούσε για μια ζωή.

Οι επιμελητές της έκθεσης ανέφεραν πως «είναι ειρωνικό πως το τρωκτικό, το οποίο βρέθηκε σε έναν «παράδεισο για ποντίκια» από μαλλί, ξύλο και υφάσματα, επέλεξε το μόνο φονικό και εκείνο έκθεμα ως σπίτι». Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η παγίδα δεν περιείχε δόλωμα ώστε να προσελκύσει το ποντίκι.