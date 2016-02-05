search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 23:16
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.02.2016 11:48

Ποντίκι πιάστηκε σε ποντικοπαγίδα – έκθεμα μουσείου (Photos)

05.02.2016 11:48
Ποντικάκι παγιδεύτηκε στις τουαλέτες σχολείου - Εξείχε μόνο το κεφαλάκι του (Video) - Media

Ένα ποντίκι βρέθηκε πιασμένο σε  ποντικοπαγίδα έκθεμα στο Μουσείου Αγροτικής Ζωής στο Reading της Αγγλιάς.

 

 

 

Ένα ποντίκι βρέθηκε πιασμένο σε  ποντικοπαγίδα έκθεμα στο Μουσείου Αγροτικής Ζωής στο Reading της Αγγλιάς.  Η ποντικοπαγίδα υπολογίζεται πως είναι 150 ετών .Η ονομασία της είναι « η αιώνια παγίδα ποντικών» επιβεβαιώνοντας τους κατασκευαστές της ότι θα διαρκούσε για μια ζωή.  

 Οι επιμελητές της έκθεσης ανέφεραν πως «είναι ειρωνικό πως το τρωκτικό, το οποίο βρέθηκε σε έναν «παράδεισο για ποντίκια» από μαλλί, ξύλο και υφάσματα, επέλεξε το μόνο φονικό και εκείνο έκθεμα ως σπίτι».  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η παγίδα δεν περιείχε δόλωμα ώστε να προσελκύσει το ποντίκι.  

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adonis-georgiadis-new
ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: Η έλλειψη νοσηλευτών το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΕΣΥ – Δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα

skyros seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Σκύρου, αισθητός και στην Αττική

troxaio-larisa-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα – Εγκλωβίστηκαν σε ΙΧ ένας πατέρας με τα δύο παιδιά του (Photos)

symploki-xanioporta
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ νεαρών – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

trump epstein 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ για τα αρχεία του Επστάιν υπό την πίεση των… ανταρτών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 23:15
adonis-georgiadis-new
ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: Η έλλειψη νοσηλευτών το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΕΣΥ – Δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα

skyros seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Σκύρου, αισθητός και στην Αττική

troxaio-larisa-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα – Εγκλωβίστηκαν σε ΙΧ ένας πατέρας με τα δύο παιδιά του (Photos)

1 / 3