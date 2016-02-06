ΑΝΕΛ: Αντί να απειλεί ο Μητσοτάκης, ας εξηγήσει τι δουλειές έκανε η γυναίκα του με τον Παπασταύρου

Επίθεση κατά του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας εξαπολύουν οι ΑΝΕΛ με αφορμή το δημοσίευμα των ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ σύμφωνα με το οποίο η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεργαζόταν με τον Σταύρο Παπασταύρου.

Σε ανακοίνωση τους οι ΑΝΕΛ καλούν τον πρόεδρο της ΝΔ να δώσει πειστικές εξηγήσεις.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση:

«Οφείλει να δώσει πειστικές εξηγήσεις στους Έλληνες πολίτες και βεβαίως στους ψηφοφόρους της Ν.Δ ο τωρινός πρόεδρός της Κυριάκος Μητσοτάκης, για όσα αποκαλύπτει το περιοδικό «Επίκαιρα» στο τελευταίο τεύχος του σχετικά με τη συνεταιρική σχέση της συζύγου του Μαρέβας Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη με τον στενό συνεργάτη του Αντ. Σαμαρά, Σταύρο Παπασταύρου, το όνομα του οποίου συμπεριλαμβάνεται στη λίστα Λαγκάρντ.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ με αρ. φύλλου 4291 της 8ης Ιουνίου 2007, που δημοσιεύει το περιοδικό, ο Σταύρος Παπασταύρου, που μόλις πριν από λίγες ημέρες πλήρωσε πρόστιμο 3,3 εκατομμύρια ευρώ για να αποφύγει την ποινική δίωξη, καθώς και η κ. Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη υπήρξαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών MG Capital Advisor AE από την ίδρυσή της.

Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει αντί απειλών για φίμωμα του Τύπου να απαντήσει ευθέως στα πολύ σοβαρά ερωτήματα που προκύπτουν από όσα δημοσιεύτηκαν:

• Πρόκειται για την εταιρεία που ίδρυσε η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη ή όχι;

• Έχει αναλάβει αυτή η εταιρεία των Μαρέβας Μητσοτάκη – Σταύρου Παπασταύρου δουλειές από το Δημόσιο και με ποιες διαδικασίες ανάθεσης;

• Σχετίζεται η εταιρεία τους με τις οικονομικές δραστηριότητες του κ. Παπασταύρου για τις οποίες καταδικάστηκε σε πρόστιμο 3.3 εκ ευρώ;

Οι Έλληνες πολίτες και βεβαίως οι ψηφοφόροι της Ν.Δ. δικαιούνται και περιμένουν πειστικές εξηγήσεις».

