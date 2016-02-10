search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 11:18
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.02.2016 06:55

Τιτανικός ΙΙ: Το πρώτο ταξίδι το 2018 (Photos)

10.02.2016 06:55
Τιτανικός ΙΙ: Το πρώτο ταξίδι το 2018 (Photos) - Media

Πλοίο με την ονομασία «Τιτανικός ΙΙ» πρόκειται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2018.

 

Πλοίο με την ονομασία «Τιτανικός ΙΙ» πρόκειται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2018. Θα είναι ακριβές αντίγραφο του πρώτου Τιτανικού ο οποίος βυθίστηκε 106 χρόνια πριν στον Ατλαντικό Ωκεανό κατά τη διάρκεια του παρθενικού του ταξιδιού.

 

Η ιδέα ανήκει στον Αυστραλό δισεκατομμυριούχο Κλάϊβ Πάλμερ και στην εταιρία του Blue Star Line. Ο Πάλμερ διευκρινίζει πως αν και εξωτερικά το πλοίο θα είναι πανομοιότυπο με το αρχικό καράβι, ο Τιτανικός ΙΙ θα πληροί όλους τους σύγχρονους κανόνες ασφαλείας, θα έχει αρκετές σωσίβιες λέμβους καθώς και ένα σύγχρονο σύστημα εγκατάλειψης.

Ο Τιτανικός ΙΙ θα είναι 270 μέτρα σε μάκρος, θα έχει ύψος 53 μέτρα και θα ζυγίζει 40.000 τόνους. Όπως και ο πρώτος Τιτανικός θα διαθέτει εισιτήρια πρώτης, δεύτερης και τρίτης θέσης. Θα διαθέτει εννέα πατώματα, 840 καμπίνες και θα μπορεί να φιλοξενήσει 2.400 επιβάτες και 900 άτομα πλήρωμα.

 

Το παρθενικό ταξίδι του Τιτανικού ΙΙ, θα πραγματοποιηθεί από το λιμάνι της Τσιανσού της ανατολικής Κίνας με τελικό προορισμό το Ντουμπάι.  

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
EKKLISIA_KORYDALLOS
ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Έβαλαν… ρολά σε εκκλησία για να γλιτώσουν από τους διαρρήκτες (video)

wmos
ΥΓΕΙΑ

Παγωμένος ώμος: Συνδέεται με τον σακχαρώδη διαβήτη;

sofia-vergara-new
LIFESTYLE

Σοφία Βεργκάρα: «Ρίχνει» το Instagram με μπικίνι στα… χακί (Photos)

kriti new
ΕΛΛΑΔΑ

Kρήτη: Πλημμύρες και μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία, κατέρρευσε δρόμος στο Τυμπάκι (video)

trakter_kathodos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η κάθοδος των τρακτέρ στην Αθήνα – Μαρούδας: «100 τρακτέρ θα μπουν μπροστά στη Βουλή», στις 4 το συλλαλητήριο (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

barbeque_new (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η "δεύτερη ευκαιρία" των συνταξιούχων – Προσαυξήσεις και οικονομική ανάγκη έως το 2026

p0m7kjp6 (1)
MEDIA

«Lord of the Flies»: Η μίνι σειρά του BBC είναι πιο ανατριχιαστική από το «Adolescence» του Netflix (photos/videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 11:17
EKKLISIA_KORYDALLOS
ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Έβαλαν… ρολά σε εκκλησία για να γλιτώσουν από τους διαρρήκτες (video)

wmos
ΥΓΕΙΑ

Παγωμένος ώμος: Συνδέεται με τον σακχαρώδη διαβήτη;

sofia-vergara-new
LIFESTYLE

Σοφία Βεργκάρα: «Ρίχνει» το Instagram με μπικίνι στα… χακί (Photos)

1 / 3