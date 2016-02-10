Τιτανικός ΙΙ: Το πρώτο ταξίδι το 2018 (Photos)

Πλοίο με την ονομασία «Τιτανικός ΙΙ» πρόκειται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2018.

Πλοίο με την ονομασία «Τιτανικός ΙΙ» πρόκειται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2018. Θα είναι ακριβές αντίγραφο του πρώτου Τιτανικού ο οποίος βυθίστηκε 106 χρόνια πριν στον Ατλαντικό Ωκεανό κατά τη διάρκεια του παρθενικού του ταξιδιού.

Η ιδέα ανήκει στον Αυστραλό δισεκατομμυριούχο Κλάϊβ Πάλμερ και στην εταιρία του Blue Star Line. Ο Πάλμερ διευκρινίζει πως αν και εξωτερικά το πλοίο θα είναι πανομοιότυπο με το αρχικό καράβι, ο Τιτανικός ΙΙ θα πληροί όλους τους σύγχρονους κανόνες ασφαλείας, θα έχει αρκετές σωσίβιες λέμβους καθώς και ένα σύγχρονο σύστημα εγκατάλειψης.

Ο Τιτανικός ΙΙ θα είναι 270 μέτρα σε μάκρος, θα έχει ύψος 53 μέτρα και θα ζυγίζει 40.000 τόνους. Όπως και ο πρώτος Τιτανικός θα διαθέτει εισιτήρια πρώτης, δεύτερης και τρίτης θέσης. Θα διαθέτει εννέα πατώματα, 840 καμπίνες και θα μπορεί να φιλοξενήσει 2.400 επιβάτες και 900 άτομα πλήρωμα.

Το παρθενικό ταξίδι του Τιτανικού ΙΙ, θα πραγματοποιηθεί από το λιμάνι της Τσιανσού της ανατολικής Κίνας με τελικό προορισμό το Ντουμπάι.