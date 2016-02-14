search
14.02.2016

Η εικόνα που έχει «μπερδέψει» τα social media: Εσείς βλέπετε μια πάπια ή ένα κουνέλι; (Photos)

Κουνέλι και πάπια ή πάπια και κουνέλι ή τίποτε από τα δύο – Εσείς, τι βλέπετε; Αυτή η ερώτηση έχει βάλει «φωτιά» στα social media, καθώς οι χρήστες αναζητούν την πραγματική σημασία της εικόνας.

 

Η εικόνα είναι μια οφθαλμαπάτη που μπορεί να πει πολλά για το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός σας. Ανάλογα με το αν ο παρατηρητής βλέπει μια πάπια ή ένα κουνέλι πρώτα και την ταχύτητα που βλέπει το άλλο, αποτελεί ένας δείκτης της δημιουργικότητάς σας και της ταχύτητας που λειτουργεί το μυαλό σας.

Παρότι εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε ένα γερμανικό περιοδικό το 1892, η εικόνα έγινε γνωστή από τον διάσημο αμερικανό ψυχολόγο Τζόζεφ Τζάστροου το 1899.

Ο Τζάστροου χρησιμοποιούσε την εικόνα για να καταλάβουμε ότι «βλέπουμε» τόσο με τα μάτια μας όσο και με το μυαλό μας. Η έρευνα έδειξε ότι οι πιο δημιουργικοί άνθρωποι μπορούσαν να δουν την εναλλαγή των δύο ζώων πιο γρήγορα από τους άλλους.

