Δεν έχει μείνει τίποτα από τον παλιό σέξι εαυτό του Μίκι Ρουρκ (Photos)

Υπήρξε ένας από τους πιο σέξι άντρες του Χόλιγουντ. Αλλά αυτό είναι πια μακρινό παρελθόν. Γιατί όσο περνάει ο καιρός τόσο πιο πολύ χαλάει ο Μίκι Ρουρκ. Και αυτό βέβαια, δεν οφείλεται στα χρόνια, αλλά σε όλα αυτά που έχει κάνει, δηλαδή τις αμέτρητες πλαστικές.

Ο 63χρονος ηθοποιός πλέον συνήθως συνοδεύεται στις βόλτες του από τα σκυλάκια του, που είναι συνολικά έξι. Ενώ το ντύσιμο του παραμένει εκκεντρικό, και τις περισσότερες φορές εντελώς κακόγουστο.

Το ντύσιμο του γίνεται συχνά αντικείμενο σχολιασμού. Τις περισσότερες φορές αρνητικού.