Aτρόμητοι ή τρελοί; Πηδούν με ταχύτητα από 500 μέτρα ύψος και την τελευταία στιγμή ανοίγουν τα αλεξίπτωτα (Video)

Είναι η νέα μόδα που κάνει θραύση σε ριψοκίνδυνους νεαρούς από την Φινλανδία. Ανεβαίνουν σε ψηλά βουνά και «βουτάνε» στο κενό. Η πτώση κόβει την ανάσα.

Είναι η νέα μόδα που κάνει θραύση σε ριψοκίνδυνους νεαρούς από την Φινλανδία. Ανεβαίνουν σε ψηλά βουνά και «βουτάνε» στο κενό. Η πτώση κόβει την ανάσα.

Οι ίδιοι λένε ότι το κάνουν απλά για να δοκιμάσουν τις αντοχές τους, αλλά και την ανθεκτικότητα του σνόουμομπιλ και των σκι τους. Κάθονται στο όχημα του χιονιού, ανοίγουν το γκάζι και κατευθύνονται προς τον γκρεμό. Από κάτω τους χάσει ένα βάραθρο 500 μέτρων.

Ο Άντι Πεντικάινεν είναι ένας από αυτούς τους ριψοκίνδυνους. Πέφτει από ύψος 500 μέτρων και την τελευταία στιγμή, λίγο πριν αγγίξει το χιονισμένο έδαφος ανοίγει το αλεξίπτωτο του.

Φυσικά το όχημα συντρίβεται στο χιόνι που όπως καταλαβαίνει κάποιος εύκολα δεν είναι σαν… βαμβάκι, αλλά σαν να πέφτει σε τσιμέντο. Και σχεδόν διαλύεται.

Αυτό όμως δεν πτοεί την… τρελοπαρέα που όπως λέει θα συνεχίσει μέχρι να τελειοποιήσει την τεχνική της πτώσης της.