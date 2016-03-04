search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 14:15
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.03.2016 14:29

Aτρόμητοι ή τρελοί; Πηδούν με ταχύτητα από 500 μέτρα ύψος και την τελευταία στιγμή ανοίγουν τα αλεξίπτωτα (Video)

04.03.2016 14:29
Τα πρώτα χιόνια για φέτος έπεσαν στην Κρήτη (Photos) - Media

Είναι η νέα μόδα που κάνει θραύση σε ριψοκίνδυνους νεαρούς από την Φινλανδία. Ανεβαίνουν σε ψηλά βουνά και «βουτάνε» στο κενό. Η πτώση κόβει την ανάσα. 

 

Είναι η νέα μόδα που κάνει θραύση σε ριψοκίνδυνους νεαρούς από την Φινλανδία. Ανεβαίνουν σε ψηλά βουνά και «βουτάνε» στο κενό. Η πτώση κόβει την ανάσα.

Οι ίδιοι λένε ότι το κάνουν απλά για να δοκιμάσουν τις αντοχές τους, αλλά και την ανθεκτικότητα του σνόουμομπιλ  και των σκι τους. Κάθονται στο όχημα του χιονιού, ανοίγουν το γκάζι και κατευθύνονται προς τον γκρεμό. Από κάτω τους χάσει ένα βάραθρο 500 μέτρων.

Ο Άντι Πεντικάινεν είναι ένας από αυτούς τους ριψοκίνδυνους. Πέφτει από ύψος 500 μέτρων και την τελευταία στιγμή, λίγο πριν αγγίξει το χιονισμένο έδαφος ανοίγει το αλεξίπτωτο του.

Φυσικά το όχημα συντρίβεται στο χιόνι που όπως καταλαβαίνει κάποιος εύκολα δεν είναι σαν… βαμβάκι, αλλά σαν να πέφτει σε τσιμέντο. Και σχεδόν διαλύεται.

Αυτό όμως δεν πτοεί την… τρελοπαρέα που όπως λέει θα συνεχίσει μέχρι να τελειοποιήσει την τεχνική της πτώσης της.

 

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alexiptwto-aeroplano
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο video: Αλεξίπτωτο τυλίγεται σε φτερό αεροπλάνου με τον χρήστη του να αιωρείται στο κενό

iliopoulos_1112_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νάσος Ηλιόπουλος ισοπέδωσε τον «Φραπέ»: «Αν δεν σεβόσασταν την επιτροπή θα ψάχνατε δικηγόρο και 50.000 ευρώ;»

garifallia-folegandros
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Iσόβια στον δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς

deh-quiet-234
BUSINESS

ΔΕΗ: «Quiet Hour» στο δίκτυο καταστημάτων για πιο συμπεριληπτική εμπειρία των πελατών της

lugano-1
TRAVEL

Η ελβετική πόλη που «αγαπά» τις πληρωμές με Bitcoin

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 14:15
alexiptwto-aeroplano
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο video: Αλεξίπτωτο τυλίγεται σε φτερό αεροπλάνου με τον χρήστη του να αιωρείται στο κενό

iliopoulos_1112_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νάσος Ηλιόπουλος ισοπέδωσε τον «Φραπέ»: «Αν δεν σεβόσασταν την επιτροπή θα ψάχνατε δικηγόρο και 50.000 ευρώ;»

garifallia-folegandros
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Iσόβια στον δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς

1 / 3