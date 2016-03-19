Αφήνουν τίγρεις να πεθάνουν από ασιτία για να φτιάξουν «αφροδισιακό» ρόφημα από τα κoκαλά τους (ΣΚΛΗΡΕΣ photos)

Αποτροπιασμό προκαλούν οι εικόνες από «εκτροφεία» της νοτιανατολικής Ασίας, όπου στην πραγματικότητα τίγρεις κρατούνται σε κολαστήρια και θανατώνονται για μέλη του σώματός τους.

Αποτροπιασμό προκαλούν οι εικόνες από «εκτροφεία» της νοτιανατολικής Ασίας, όπου στην πραγματικότητα τίγρεις κρατούνται σε κολαστήρια και θανατώνονται για μέλη του σώματός τους.

Στην Κίνα, ένα ρόφημα από κοκάλα τίγρης, σάρκα φιδιού και άλλα βότανα θεωρείται ισχυρό αφροδισιακό και η τιμή ανέρχεται στα 500 δολάρια το μπουκάλι.

WE can put the dark stain of tiger farming in the past !

Η αυξημένη ζήτηση έχει προκαλέσει την εξάπλωση τέτοιων εκτροφείων σε Λάος και Βιετνάμ. Περίπου 6.000 τίγρεις εκτιμάται ότι ζουν υπό αιχμαλωσία στην νοτιανατολική Ασία.

Η κινεζική κυβέρνηση έχει απαγορεύσει την εκτροφή άγριων ζώων για εμπόριο με πενιχρά ωστόσο αποτελέσματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ