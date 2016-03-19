search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025
19.03.2016

Αφήνουν τίγρεις να πεθάνουν από ασιτία για να φτιάξουν «αφροδισιακό» ρόφημα από τα κoκαλά τους (ΣΚΛΗΡΕΣ photos)

Αποτροπιασμό προκαλούν οι εικόνες από «εκτροφεία» της νοτιανατολικής Ασίας, όπου στην πραγματικότητα τίγρεις κρατούνται σε κολαστήρια και θανατώνονται για μέλη του σώματός τους.

 

Στην Κίνα, ένα ρόφημα από κοκάλα τίγρης, σάρκα φιδιού και άλλα βότανα θεωρείται ισχυρό αφροδισιακό και η τιμή ανέρχεται στα 500 δολάρια το μπουκάλι.

 

Η αυξημένη ζήτηση έχει προκαλέσει την εξάπλωση τέτοιων εκτροφείων σε Λάος και Βιετνάμ. Περίπου 6.000 τίγρεις εκτιμάται ότι ζουν υπό αιχμαλωσία στην νοτιανατολική Ασία.

Η κινεζική κυβέρνηση έχει απαγορεύσει την εκτροφή άγριων ζώων για εμπόριο με πενιχρά ωστόσο αποτελέσματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

