24.03.2016 14:18

Ποια βιταμίνη είναι «όπλο» ενάντια στον καταρράκτη

Ποια βιταμίνη είναι «όπλο» ενάντια στον καταρράκτη

Η κατανάλωση τροφίμων πλούσιων σε βιταμίνη C «φρενάρει» τον καταρράκτη στα μάτια, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα.

 

Πρόκειται για την πρώτη μελέτη που έγινε μεταξύ διδύμων και δείχνει ότι η διατροφή μπορεί να παίζει μεγαλύτερο ρόλο και από τους γενετικούς παράγοντες όσον αφορά την εξέλιξη και τη σοβαρότητα του καταρράκτη, της συχνότερης αιτίας τύφλωσης των ηλικιωμένων διεθνώς.

Περισσότεροι από 20 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν μειωμένη ή καθόλου όραση λόγω του καταρράκτη.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή οφθαλμολογίας Κρις Χάμοντ του King’s College του Λονδίνου, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό Ophthalmology της Αμερικανικής Ακαδημίας Οφθαλμολογίας, εξέτασαν στοιχεία για πάνω από 1.000 ζεύγη διδύμων γυναικών, συσχετίζοντας τη διατροφή με την πρόοδο του καταρράκτη στην ηλικία των 60 ετών περίπου και, στη συνέχεια, ξανά μετά από δέκα έτη.

Στο ξεκίνημα της έρευνας, όσες γυναίκες ακολουθούσαν διατροφή πλούσια σε βιταμίνη C φάνηκε να διατρέχουν 20% μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν καταρράκτη. Στο τέλος της έρευνας, μετά το πέρας της δεκαετίας, οι γυναίκες που κατανάλωναν τα περισσότερα τρόφιμα με βιταμίνη C, είχαν 33% μικρότερη πρόοδο του καταρράκτη.

Οι κληρονομικοί-γενετικοί παράγοντες υπολογίστηκε ότι επηρεάζουν σε πολύ μικρότερο βαθμό (35%) την εξέλιξη του καταρράκτη σε σχέση με τους διατροφικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες (65%). Οι επιστήμονες επεσήμαναν ότι τελικά οι γενετικοί παράγοντες μπορεί να παίζουν μικρότερο ρόλο στην εξέλιξη του καταρράκτη απ’ ό,τι είχε υποτεθεί έως τώρα.

Ο καταρράκτης –πλην του παιδικού– εμφανίζεται σε προχωρημένη ηλικία και θολώνει ολοένα περισσότερο τον φακό του ματιού λόγω προϊούσας οξείδωσης. Το γιατί η βιταμίνη «φρενάρει» τον καταρράκτη δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο, αλλά πιθανότατα αυτό οφείλεται στο ότι λειτουργεί ως αντιοξειδωτικό. Το φυσικό υγρό μέσα στο οποίο «κολυμπά» ο φακός του ματιού είναι πλούσιο σε βιταμίνη C. Η προσθήκη έξτρα βιταμίνης C μέσω των τροφών φαίνεται πως παρέχει έξτρα προστασία.

«Αν και δεν μπορούμε να αποφύγουμε τελείως την εμφάνιση του καταρράκτη, πιθανώς είμαστε σε θέση να καθυστερήσουμε την εμφάνισή του και να επιβραδύνουμε την επιδείνωσή του, τρώγοντας τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C», δήλωσε ο Χάμοντ.

Πηγή: onmed.gr

