Μοσκοβισί: Οι πολυεθνικές πρέπει να πληρώνουν φόρο εκεί όπου παράγονται τα κέρδη τους

Οι πολυεθνικές εταιρίες πρέπει να πληρώνουν τους φόρους εκεί όπου αντλούν τα κέρδη τους και να σταματήσουν να χρησιμοποιούν μοντέλα επιθετικής βελτιστοποίησης των φόρων, δήλωσε σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί.

Ο Μοσκοβισί δήλωσε στο γαλλικό ραδιόφωνο RTL ότι η ΕΕ πρέπει να θέσει τέλος στον τρόπο που οι εταιρίες πληρώνουν μικρό ή καθόλου φόρους στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται, χρησιμοποιώντας θυγατρικές σε άλλες χώρες που έχουν συσταθεί για φορολογικούς λόγους.

«Είναι ζωτικής σημασίας οι πολυεθνικές εταιρίες να πληρώνουν τους φόρους τους εκεί όπου παράγουν κέρδη», δήλωσε ο Μοσκοβισί, προσθέτοντας ότι το προσχέδιο της οδηγίας για τη φορολόγηση των πολυεθνικών βρίσκεται τώρα στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η φοροαποφυγή από πολυεθνικές κοστίζει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περίπου 70 δισεκ. ευρώ ετησίως σε απώλεια εσόδων. Η ολλανδική προεδρία της ΕΕ έχει θέσει τα φορολογικά θέματα στην κορυφή της οικονομικής ατζέντας.

Αξιωματούχοι της ΕΕ έχουν πει ότι αυτή η φοροαποφυγή με νόμιμο τρόπο εκμεταλλεύεται ‘παραθυράκια’ στην φορολογική νομοθεσία τα οποία τώρα πρέπει να κλείσουν.