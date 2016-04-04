ΣΥΡΙΖΑ κατά Παπασταύρου: Τον «συγχαίρουμε» για την γκάμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

«Οφείλουμε να “συγχαρούμε” τον κ. Παπασταύρου για την ευρύτατη γκάμα των… επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, που εκτείνονται, σύμφωνα με τα στοιχεία από τη λίστα Λαγκάρντ και αυτή των “Panama Papers”, τόσο στον Ατλαντικό, όσο και στον Ειρηνικό Ωκεανό!» είναι το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ για τις σημερινές αποκαλύψεις σχετικά με τον στενό συνεργάτη του τέως πρωθυπουργού, Αντ. Σαμαρά.

«Οφείλουμε να “συγχαρούμε” τον κ. Παπασταύρου για την ευρύτατη γκάμα των… επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, που εκτείνονται, σύμφωνα με τα στοιχεία από τη λίστα Λαγκάρντ και αυτή των “Panama Papers”, τόσο στον Ατλαντικό, όσο και στον Ειρηνικό Ωκεανό!» είναι το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ για τις σημερινές αποκαλύψεις σχετικά με τον στενό συνεργάτη του τέως πρωθυπουργού, Αντ. Σαμαρά.

Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι εάν ήταν το όνομα κάποιου στελέχους ή μέλους του ΣΥΡΙΖΑ αυτό που θα εμφανιζόταν να εμπλέκεται σε κάποιες από τις γνωστές λίστες υπόπτων για φοροδιαφυγή ή κατόχων off shore εταιρειών, σήμερα, κάποιοι από τους τίτλους στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων θα ήταν «Πέφτει η κυβέρνηση υπό το βάρος των συγκλονιστικών αποκαλύψεων!», «Δρομολογούνται ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις από τα αποκαλυπτικά ντοκουμέντα που συγκλονίζουν την κοινή γνώμη!».

«Σήμερα, όμως, που το όνομα του Σταύρου Παπασταύρου, στελέχους του ΔΝΤ και στενού συνεργάτη του τέως πρωθυπουργού, Αντ. Σαμαρά, εμφανίζεται στη λίστα των περίφημων “Panama Papers”, είναι απλώς Δευτέρα και δεν κουνιέται… φύλλο», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: «Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εμείς οφείλουμε να αναγνωρίσουμε πως ο Σταύρος Παπασταύρου έχει διεθνή εμβέλεια, καθώς το όνομά του εμφανίζεται, και μάλιστα τρεις φορές, στη λίστα των περίφημων “Panama Papers”. Μετά την εμπλοκή του στη λίστα Λαγκάρντ, οι νέες αποκαλύψεις σχετικά με το πολυπλόκαμο δίκτυο των οφσόρ εταιρειών με έδρα τον Παναμά φέρουν τον Στ. Παπασταύρου να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο τριών εταιρειών που εδρεύουν στη χώρα της Κεντρικής Αμερικής».

«Και, βεβαίως, δεν πρέπει να παραλείψουμε να "συγχαρούμε" τον νυν πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυρ. Μητσοτάκη, για την απουσία οποιαδήποτε απάντησης στα επανειλημμένα ερωτήματα που του έχουμε θέσει- μεταξύ άλλων- για τον κ. Παπασταύρου».