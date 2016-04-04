search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 03:48
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.04.2016 10:51

ΣΥΡΙΖΑ κατά Παπασταύρου: Τον «συγχαίρουμε» για την γκάμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

04.04.2016 10:51
ΣΥΡΙΖΑ κατά Παπασταύρου: Τον «συγχαίρουμε» για την γκάμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων - Media

«Οφείλουμε να “συγχαρούμε” τον κ. Παπασταύρου για την ευρύτατη γκάμα των… επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, που εκτείνονται, σύμφωνα με τα στοιχεία από τη λίστα Λαγκάρντ και αυτή των “Panama Papers”, τόσο στον Ατλαντικό, όσο και στον Ειρηνικό Ωκεανό!» είναι το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ για τις σημερινές αποκαλύψεις σχετικά με τον στενό συνεργάτη του τέως πρωθυπουργού, Αντ. Σαμαρά.

 

«Οφείλουμε να “συγχαρούμε” τον κ. Παπασταύρου για την ευρύτατη γκάμα των… επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, που εκτείνονται, σύμφωνα με τα στοιχεία από τη λίστα Λαγκάρντ και αυτή των “Panama Papers”, τόσο στον Ατλαντικό, όσο και στον Ειρηνικό Ωκεανό!» είναι το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ για τις σημερινές αποκαλύψεις σχετικά με τον στενό συνεργάτη του τέως πρωθυπουργού, Αντ. Σαμαρά.

Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι εάν ήταν το όνομα κάποιου στελέχους ή μέλους του ΣΥΡΙΖΑ αυτό που θα εμφανιζόταν να εμπλέκεται σε κάποιες από τις γνωστές λίστες υπόπτων για φοροδιαφυγή ή κατόχων off shore εταιρειών, σήμερα, κάποιοι από τους τίτλους στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων θα ήταν «Πέφτει η κυβέρνηση υπό το βάρος των συγκλονιστικών αποκαλύψεων!», «Δρομολογούνται ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις από τα αποκαλυπτικά ντοκουμέντα που συγκλονίζουν την κοινή γνώμη!».

«Σήμερα, όμως, που το όνομα του Σταύρου Παπασταύρου, στελέχους του ΔΝΤ και στενού συνεργάτη του τέως πρωθυπουργού, Αντ. Σαμαρά, εμφανίζεται στη λίστα των περίφημων “Panama Papers”, είναι απλώς Δευτέρα και δεν κουνιέται… φύλλο», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: «Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εμείς οφείλουμε να αναγνωρίσουμε πως ο Σταύρος Παπασταύρου έχει διεθνή εμβέλεια, καθώς το όνομά του εμφανίζεται, και μάλιστα τρεις φορές, στη λίστα των περίφημων “Panama Papers”. Μετά την εμπλοκή του στη λίστα Λαγκάρντ, οι νέες αποκαλύψεις σχετικά με το πολυπλόκαμο δίκτυο των οφσόρ εταιρειών με έδρα τον Παναμά φέρουν τον Στ. Παπασταύρου να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο τριών εταιρειών που εδρεύουν στη χώρα της Κεντρικής Αμερικής».

«Οφείλουμε να “συγχαρούμε” τον κ. Παπασταύρου για την ευρύτατη γκάμα των… επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, που εκτείνονται, σύμφωνα με τα στοιχεία από τη λίστα Λαγκάρντ και αυτή των “Panama Papers”, τόσο στον Ατλαντικό, όσο και στον Ειρηνικό Ωκεανό!», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει: «Και, βεβαίως, δεν πρέπει να παραλείψουμε να “συγχαρούμε” τον νυν πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυρ. Μητσοτάκη, για την απουσία οποιαδήποτε απάντησης στα επανειλημμένα ερωτήματα που του έχουμε θέσει- μεταξύ άλλων- για τον κ. Παπασταύρου».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Διέρρευσε το σχέδιο Τραμπ για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία – Τι κερδίζουν και τι χάνουν Κίεβο και Μόσχα

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 31χρονος απειλούσε να αυτοκτονήσει στην Εφορία αν δεν του έδιναν φορολογική ενημερότητα

vorizia
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Την Παρασκευή η απόφαση για την προφυλάκιση ή μη του 23χρονου

mani basistas
LIFESTYLE

Πέθανε σε ηλικία 63 ετών ο μπασίστας των Stone Roses και Primal Scream, Γκάρι “Μάνι” Μούνφιλντ

ypex_0211_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται» – Η ισχυρή απάντηση της Αθήνας στις απειλές της Ζαχάροβα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 01:55
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Διέρρευσε το σχέδιο Τραμπ για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία – Τι κερδίζουν και τι χάνουν Κίεβο και Μόσχα

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 31χρονος απειλούσε να αυτοκτονήσει στην Εφορία αν δεν του έδιναν φορολογική ενημερότητα

vorizia
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Την Παρασκευή η απόφαση για την προφυλάκιση ή μη του 23χρονου

1 / 3