05.04.2016 13:02

Η «αλληλεγγύη» του ΣΥΡΙΖΑ στον Άδωνι: Να ονομαστεί δρόμος «Στ. Παπασταύρου» και στον… Παναμά!

Με σαρκαστικό τρόπο επέλεξε να απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ στις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη

 

Με σαρκαστικό τρόπο επέλεξε να απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ στις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, σύμφωνα με τις οποίες: «Αν οι Έλληνες δεν ήταν διαχρονικά αχάριστοι, θα είχαν δώσει το όνομα του σε δρόμο».

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

«Το εγκώμιο του Σταύρου Παπασταύρου φρόντισε να πλέξει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας,  Άδωνις Γεωργιάδης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 989. Αφού  εξήρε τις υψηλού επιπέδου ικανότητες του στενού συνεργάτη του τέως πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο Αδ. Γεωργιάδης δεν δυσκολεύτηκε να κατηγορήσει τον ελληνικό λαό ως “αχάριστο” επειδή δεν έχει προχωρήσει στην ονοματοθεσία δρόμου με το όνομα του.

Εκφράζουμε την «αλληλεγγύη» μας στον Αδ. Γεωργιάδη και στο δίκαιο αίτημα του. Ωστόσο, θα θέλαμε να διευκρινίσει αν αρκεί η ονοματοθεσία ενός ελληνικού δρόμου με το όνομα “Στ. Παπασταύρου” ή αν θα πρέπει να απευθύνει το αίτημα του στον Παναμά και τις Παρθένες Νήσους, ως ελάχιστο φόρο τιμής !

Επίσης, ζητάμε από τον αντιπρόεδρο της ΝΔ να διευκρινίσει σε ποιες ακριβώς ικανότητες του Στ. Παπασταύρου αναφέρεται, οι οποίες μάλιστα είχαν “στριμώξει”, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, τον Πολ Τόμσεν, την περίοδο που ο σταρ των λιστών Λαγκάρντ και Παναμά είχε τη θέση του επικεφαλής στην ομάδα διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης Σαμαρά με την τρόικα.

Συμμερίζεται ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, την θέση του Αδ. Γεωργιάδη; Θα εξακολουθήσει ο νέος επικεφαλής της ΝΔ να καλύπτει τον εκλεκτό του κ.Σαμαρά;»

