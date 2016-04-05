«Ύμνοι» Άδωνι για Παπασταύρου: Αν οι Έλληνες δεν ήταν διαχρονικά αχάριστοι, θα είχαν δώσει το όνομα του σε δρόμο (Video)

Σε μία δήλωση που θα συζητηθεί προχώρησε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνις Γεωργιάδης καθώς όχι μόνο υπερασπίστηκε, αλλά έφτασε στο σημείο να αποθεώσει τον συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά και εμπλεκόμενο στα Panamaleaks, Σταύρο Παπασταύρου, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως: «Αν οι Έλληνες δεν ήταν διαχρονικά αχάριστοι, θα είχαν δώσει το όνομα του Παπασταύρου σε δρόμο».

Συγκεκριμένα, ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 989, χαρακτήρισε τον Στ. Παπασταύρου ως έναν «από τους πιο σκληρούς διαπραγματευτές απέναντι στη τρόικα», κάνοντας λόγο «για πολύτιμες υπηρεσίες» που προσέφερε στην Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Απέδωσε, μάλιστα, την εμπλοκή του στα Panamaleaks ως αναγνώριση των «πολύ μεγάλων του ικανοτήτων» και στο γεγονός ότι είναι «τοπ δικηγόρος».

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ο Παπασταύρου είναι φίλος μου, συνεργάστηκα μαζί του στην κυβέρνηση Σαμαρά. Κάποιοι πλούσιοι τον επέλεξαν για να μην φαίνονται στην Offshore. O Παπασταύρου, ως τοπ δικηγόρος, είχε πελάτες που τον προσλάμβαναν, είναι ένδειξη των δυνατοτήτων του η παρουσία του στις λίστες, είχε πολύ ισχυρούς πελάτες…Ήταν από τους πιο σκληρούς διαπραγματευτές, δεν μπορούσαν να τον «στριμώξουν». Αν εναπόκειτο στη δική μου κρίση, θα τον είχα στη διαπραγματευτική ομάδα. Ο Τόμσεν δεν μπορούσε να «στριμώξει» τον Παπασταύρου γιατί ήξερε. Αν θέλεις να κάνεις διαπραγμάτευση, ποιον θα έπαιρνες μαζί σου: κάποιον που ξέρει ή κάποιον άλλο»;

Για το ζήτημα της διαρροής των διαλόγων Τόμσεν-Βελκουλέσκου ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «ο χειρισμός στην υπόθεση της διαρροής ήταν τραγικός. Δραματοποίησαν τη διαρροή, εγώ δεν έμαθα τίποτα από αυτή τη διαρροή. Ό,τι έλεγε ο Τόμσεν από το ‘10 τα είδα και τα διάβασα και στη διαρροή. Όταν οι προηγούμενες κυβερνήσεις υπέγραφαν τα μνημόνια, υπό πίεση αγάπης για το μνημόνιο υπέγραφαν ή γιατί θα κατέρρεε η χώρα; Τώρα μάθαμε ότι το ΔΝΤ μάς εκβιάζει για να μας δώσει τα λεφτά;

Άφησε, επίσης, να πλανάται στον αέρα ότι εμπλέκονταν οι μυστικές υπηρεσίες, ότι οι άνθρωποι καταγράφουν τα πάντα, δεν είναι ωραίο αυτό. Έπρεπε να το έχει κόψει από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ο κ. Ρουμπάτης παρακολουθεί συνέχεια τα τηλέφωνά μας. Λέμε να μιλάμε μέσω Viber που δεν καταγράφεται. Ξεκίνησε με τον Βαρουφάκη, που κατέγραφε το Eurogroup. Αν οι ξένοι κρίνουν ότι δεν μπορούν να μιλούν με τον Πρωθυπουργό γιατί θα διαρρεύσει, δεν θα του μιλάει κανένας και αυτό είναι ζημιά για την Ελλάδα και όχι για τον Τσίπρα».

«Να δεχτώ ότι έχει αποφασίσει η Ελλάδα να τσακωθεί με το ΔΝΤ. Πριν στείλεις την επιστολή στην Λαγκάρντ, δεν έχεις εξασφαλίσει ότι έχεις δύο συμμάχους; Την επομένη τον έκανε ρεζίλι των σκυλιών η Λαγκάρντ… Η Λαγκάρντ είναι διεθνής παίκτης. Όταν το ΔΝΤ προσβάλλει με τέτοιο ιταμό τρόπο, προσβάλλεται όχι ο πρωθυπουργός αλλά η Ελλάδα. Μετά από τρεις μέρες και αφού έκανε όσα έκανε ο Τσίπρας, στην διαπραγμάτευση η Ελλάδα είναι ισχυρότερη ή πιο αδύναμη; Η Λαγκάρντ μας εξευτέλισε, ο Σόιμπλε μας εξευτέλισε χειρότερα, η Κομισιόν μας άδειασε και σήμερα και οι ΗΠΑ μας άδειασαν», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

«Δεν τους λυπάμαι. Δεν θα κάτσω να τους μιλάω με ευγένεια. Δεν χαίρομαι (με τα στραβοπατήματα του ΣΥΡΙΖΑ). Θέλω να κλείσει η αξιολόγηση με το σωστό μείγμα πολιτικής, αυτό γίνεται, αν δεν είχαμε τον Τσίπρα Πρωθυπουργό. Ο Τσίπρας προτιμά να σώσει τον εαυτό του και το κόμμα του, προτιμά να αυξήσει τους φόρους για να μην πειράξει την εκλογική του πελατεία. «Όποιος έχει εισόδημα πάνω από 10.000 ευρώ δεν μας ενδιαφέρει» λένε στον ΣΥΡΙΖΑ», πρόσθεσε.