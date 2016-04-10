Κυρίτσης: Ιδιαίτερα επικίνδυνη η χρήση βίας στην Ειδομένη

Ιδιαίτερα επικίνδυνη χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος του Συντονιστικού για το Προσφυγικό, Γιώργος Κυρίτσης, τη χρήση χημικών, σφαιρών από καουτσούκ και χειροβομβίδων κρότου λάμψεις από τις σκοπιανές δυνάμεις καταστολής.

Ιδιαίτερα επικίνδυνη χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος του Συντονιστικού για το Προσφυγικό, Γιώργος Κυρίτσης, τη χρήση χημικών, σφαιρών από καουτσούκ και χειροβομβίδων κρότου λάμψης από τις σκοπιανές δυνάμεις καταστολής στην Ειδομένη.

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τόνισε: «Η χρήση χημικών, σφαιρών από καουτσούκ και βομβίδων κρότου λάμψης από τις δυνάμεις της ΠΓΔΜ, άνευ διακρίσεων, εναντίον ευάλωτων πληθυσμών, και μάλιστα χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, είναι πρακτική επικίνδυνη και καταδικαστέα».

Μήνυμα στην ΠΓΔΜ

«Καλούμε τις αρχές της ΠΓΔΜ να αντιληφθούν τους δυνητικούς κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση βίας εναντίον προσφύγων και μεταναστών. Καλούμε επίσης τους πρόσφυγες να μην πιστεύουν τις φήμες και τις ψευδείς πληροφορίες που διακινούν με εγκληματική ανευθυνότητα άγνωστοι, και να συνεργαστούν με τις ελληνικές αρχές που εγγυώνται την ασφαλή μετακίνησή τους στους οργανωμένους χώρους προσωρινής φιλοξενίας», επισημαίνει ο κ. Κυρίτσης.