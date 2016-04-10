Μυστικοί αστυνομικοί της Europol σαρώνουν τα νησιά για να εντοπίσουν τζιχαντιστές

Ανήκουν στη δύναμη της Europol και ο σκοπός τους είναι να εντοπίζουν υπόπτους που έχουν σχέση με τους τζιχαντιστές και οι οποίοι μπαίνουν στην Ευρώπη από τα νησιά μας.

Την αποκάλυψη κάνει η «Καθημερινή» και σύμφωνα με το δημοσίευμα βρίσκονται ήδη στα νησιά μας, 10 ειδικευμένοι μυστικοί αστυνομικοί οι οποίοι θα εντοπίζουν ύποπτους που έχουν σχέση με το ISIS και οι οποίοι θέλουν να περάσουν στην Ευρώπη.

Μόλις εντοπιστεί κάποιος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα ενημερώνονται αμέσως και οι Ελληνικές διωκτικές αρχές και θα πράττουν ανάλογα. Οι μυστικοί αστυνομικοί είναι ήδη διασκορπισμένοι στα hot spot της Λέσβου, της Χίου, της Λέρου, της Σάμου, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά.

Η ένταξη τους, αποφασίστηκε στην έκτακτη σύνοδο υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ, η οποία έγινε μετά από το μακελειό στο Παρίσι τον περασμένο Νοέμβριο.